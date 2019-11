Wanda Nara si prepara a sbarcare nella televisione italiana.

La modella argentina, divenuta famosissima negli ultimi anni, in particolare grazie ai socia, si prepara a sbarcare nel mondo della tv in modo diretto.

“STA TORNANDO! La casa più spiata d’Italia vi aspetta con il suo programma di punta a gennaio in prima serata su Canale 5… condotto per la prima volta da Alfonso Signorini! Al suo fianco una coppia di opinionisti d’eccezione: Wanda Icardi e Pupo!”

Proprio così, la celebre Wanda Nara ha risposto subito all’annuncio di Mediaset commentando:

“Prontissima!”

Wanda si troverà quindi a gestire Grande Fratello Vip, programma ancora seguitissimo nonostante il notevole calo degli ultimi tempi.

“Grande Fratello Vip scalda i motori e si prepara a tornare da gennaio 2020 in prima serata su Canale 5. Il reality, prodotto da Endemol Shine Italy, giunto alla quarta edizione nella sua versione celebrities, sarà condotto per la prima volta da Alfonso Signorini. La conoscenza delle dinamiche di gioco e l’esperienza nel mondo della televisione saranno essenziali per tenere le fila dello show, settimana dopo settimana. Al suo fianco una coppia di opinionisti d’eccezione: Wanda Nara e Pupo (Enzo Ghinazzi). Una coppia inedita ed esplosiva che saprà coinvolgere e divertire il pubblico a casa, senza rinunciare a frecciatine e colpi di scena. Il gruppo di concorrenti vip che varcherà la Porta Rossa resta per ora top secret”.

Un annuncio interessante che vede Wanda Nara sbarcare in modo definitivo nel mondo delle presentatrici della tv italiana.

Nel particolare, Wanda potrebbe essere stata scelta proprio per rilanciare una trasmissione che non riesce più a conquistare gli spettatori, stufi di un format sempre uguale e di vedere il ripetersi delle stesse facce da un reality all’altro.

Staremo a vedere come andrà la prima prova vera e propria di Wanda Nara in un programma per il grande pubblico.