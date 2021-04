Matrimonio a prima vista è un programma molto seguito, anche se purtroppo le coppie di sconosciuti, perché questo sono all’inizio i due giovani che si sposano, non sempre rimangono sposati. In tutte le edizioni infatti ci sono stati problemi e per ora anche in questa. Molte persone si chiedono se ci sono alcune coppie rimaste ancora insieme oppure no. Dopo la puntata andata in onda il 28 aprile alle 21e25 su Real Time e intitolata “Matrimonio a prima vista…e poi” ormai è tempo di svelarlo.

Matrimonio a prima vista: le coppie

Matrimonio a prima vista in questa edizione ha mostrato tre coppie molto diverse tra loro. Da una parte c’erano Clara e Fabio, che erano riusciti a creare una bella intesa e andavano molto d’accordo e dalla parte opposta invece c’erano anche Santa e Salvo, che invece sono andai d’accordo solo i primi due giorni e poi si sono allontanati, fino a basare il rapporto su un vero e proprio astio. Per la precisione, era Santa a provare questo sentimento nei confronti di Salvo, che invece aveva provato in tutti i modi a ricucire almeno un rapporto civile, ma lei aveva messo un vero muro. Poi ci sono Martina e Francesco, che fin dall’inizio hanno instaurato un bel rapporto basato sul divertimento, l’ironia e soprattutto su una certa complicità. Oggi però solo una di queste coppie è rimasta insieme, con grande sorpresa di tutti, che puntavano su almeno 2 coppie su 3.

Le coppie oggi

Clara e Fabio si sono lasciati e il motivo risiede nel fatto che la prima ha dichiarato, anche davanti agli esperti, di essersi tenuta dentro fin dall’inizio delle cose che non le stavano bene. Questo alla fine l’ha portata a lasciare Fabio, proprio dopo che aveva detto che era disposta ad andare a vivere da lui e ha provato a stare con lui qualche giorno. Dopo poco tempo però è dovuta tornare a casa, perché a quanto pare non sopportava l’idea di stare con lui. Santa e Salvo invece continuano a non sopportarsi e…Martina e Francesco stanno insieme e continuano a progettare il loro futuro insieme!