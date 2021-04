Vacanze 2021 in Italia: ecco di seguito alcune principali mete consigliate da poter visitare, anche se ogni regione italiana presenta posti meravigliosi da conoscere e scoprire. Tra le destinazioni che a quanto pare sembrano essere più gettonate, sicuramente ve ne sono tante da poter indicare. Ci sono già alcune persone che hanno prenotato nei borghi italiane, ma anche nelle città più famose e non solo.

Vacanze 2021 in Italia: ecco alcune destinazioni consigliate

Le vacanze 2021 in Italia già sono un pensiero di numerose persone. In realtà in tanti pensano anche a prenotare per l’estero, soprattutto se il cosiddetto “green pass” o “certificato verde” sarà realmente attivo a breve e potrà essere utilizzato.

Ci sono però anche tante persone che mirano a rimanere in Italia, sia perché magari vogliono rimanere vicino ai propri parenti anziani, sia perché magari hanno un periodo breve di vacanza, sia perché vogliono visitare alcune meraviglie della penisola che non conoscono. Dall’altra parte poi non mancano anche tanti stranieri desiderosi di vedere questa terra particolare. Tra le mete più gettonate ci sono i borghi, perché conservano ancora strutture antiche, tradizioni particolari e sono ricchi di arte, cultura, palazzi storici, ma non solo. Al loro interno infatti si possono trovare anche paesaggi meravigliosi e immersi nel verde o nel blu del mare. A tal proposito si possono citare anche tante altre destinazioni da suggerire per le vacanze.

Altre mete consigliate

Tra le tante altre destinazioni da suggerire per le vacanze ci sono anche le metropoli come ad esempio Roma, che con la sua storia e le sue caratteristiche affascina sempre, ma ci sono anche tante altre città da poter visitare. Tra queste per esempio quelle della Puglia, della Sicilia, Campania. Tra l’altro si deve ricordare che ogni regione italiana presenta delle zone particolari e originali. Proprio per questo, occorre scegliere anche in base ai propri gusti.