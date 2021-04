Profumo da donna: ecco come fare per scegliere quello giusto rispettando sia i propri gusti, sia alcuni elementi particolari

Il profumo da donna deve essere scelto in base ai propri gusti, ma non solo. A volte infatti una determinata profumazione può piacere inizialmente e poi poco dopo, magari dopo qualche giorno che si inizia a portarla addosso, la persona si rende conto che non è proprio quello che cercava. Sicuramente provare tramite un tester può essere molto utile, ma è utile anche fare attenzione a elementi particolari, come ad esempio al fatto di chiedersi se si voglia un profumo leggero oppure uno floreale o che abbia una fragranza fruttata, uno estivo, uno invernale e così via. Soprattutto se si deve fare un regalo, allora si dovrà pensare a tutti questi fattori.

Il primo è il fatto di dover distinguere tra profumi invernali e quelli estivi, quindi il tutto dipende anche dal tipo di periodo in cui si vuole acquistare la fragranza. Poi occorre anche chiedersi se si preferiscono delle fragranze forti oppure altre molto delicate, vivaci o magari più fruttate o floreali. Tra l’altro esistono anche tante categorie di profumi e il mercato infatti ne presenta tantissime varietà. Ci sono acque profumate, che spesso vengono chiamate “profumi”, ma in realtà non fanno proprio parte di questa categoria, e così via.

Altri consigli

Tra gli altri consigli poi si deve pensare anche a quanti ml comprare, perché ci sono boccette più piccole o più grandi e quando si acquista un profumo nuovo, l’ideale sarebbe prima di tutto fare attenzione a provarlo tramite un tester, in modo che un minimo sia possibile rendersi conto se possa piacere oppure no. Oltre a questo, meglio comprare una boccetta più piccola, così se poi non piace, non si sarà sprecato denaro. Insomma, seguendo tutti questi elementi è possibile scegliere il profumo per un regalo o magari per se stesse, in modo giusto.