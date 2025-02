L’educazione finanziaria è quel processo di apprendimento che consente a una persona di acquisire le competenze necessarie per amministrare in modo adeguato le proprie risorse economiche. Non rientra nei programmi scolastici, ma soprattutto per i giovani è molto importante capire come gestire bene il denaro perché, nel lungo termine sarà di aiuto per ottenere una certa indipendenza economica ed evitare situazioni di sovraindebitamento o la mancanza di risparmi, sempre utili in caso di imprevisti.

Uno degli strumenti più utili e importanti per farlo è il conto corrente, prodotto bancario diffusissimo con il quale è possibile effettuare comodamente le transazioni finanziarie giornaliere, quelle con cadenza periodica e quelle occasionali.

Per quanto riguarda la fascia giovanile, ovvero l’utenza under 35, esistono prodotti ad hoc, come per esempio il conto per giovani Crédit Agricole, un conto corrente online che può essere totalmente gestito con un’apposita app installata sul proprio smartphone.

Cosa sono i conti correnti per giovani?

Dato che i giovani che si trovano a gestire somme di denaro, più o meno consistenti, sono molto numerosi, le banche, come detto, offrono a questa utenza un prodotto ad hoc, che soddisfa cioè le esigenze di soggetti abituati a operare con prodotti e piattaforme digitali e che danno una notevole importanza alla comodità, alla praticità e al risparmio di tempo e di denaro.

Il conto corrente online per l’utenza under 35 è di solito un prodotto che presenta un profilo di convenienza piuttosto interessante; una scelta logica dato che molti giovani sono ancora studenti e non hanno molte disponibilità liquide.

Solitamente si tratta di prodotti zero spese; con questa espressione non si indica che si tratta di prodotti del tutto gratuiti, ma che propongono di solito un canone mensile azzerato per un certo periodo o a determinate condizioni (per esempio l’accredito permanente dello stipendio), un certo numero di operazioni gratuite e altre a costi ridotti rispetto allo standard. Queste condizioni permettono un risparmio annuo di denaro non indifferente.

Si deve poi sottolineare che alcune banche propongono, qualora si apra un conto di questo tipo, promozioni interessanti come per esempio l’erogazione di buoni regalo da poter spendere in strutture convenzionate.

Quali operazioni si possono fare con un conto corrente per giovani?

I conti correnti per giovani consentono di effettuare le tipiche operazioni che caratterizzano qualsiasi conto corrente.

Trattandosi di un conto online, l’accesso è possibile 24 ore su 24, ogni giorno della settimana, anche quelli festivi.

Con pochi clic si possono effettuare operazioni di tipo consultivo (per esempio controllare il proprio estratto conto o le operazioni più recenti, ricercare una determinata operazione ecc.) o dispositivo: inviare un bonifico, pagare un MAV, il bollo auto o un bollettino postale, ricaricare il proprio smartphone o quello di un familiare, domiciliare le utenze domestiche, impostare bonifici ricorrenti (per esempio per pagare l’affitto), disporre l’accredito dello stipendio ecc.

È possibile associare al conto online carte di debito e/o di credito, strumenti che evitano l’uso del denaro contante e che possono essere utilizzate in tutto il mondo per pagamenti nei negozi fisici e online, ma anche per prelevare contanti presso gli sportelli ATM.

Come si può notare, il conto per giovani è un prodotto smart che viene incontro alle esigenze di un’utenza abituata alla rapidità e all’efficienza che caratterizzano l’epoca digitale in cui ci si trova a vivere.