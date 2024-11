Il noleggio a lungo termine è una formula alternativa alla proprietà o al leasing di un’auto ed è adatto sia a privati che ad aziende. Dopo un’evidente crescita nel 2023, questa opzione ha continuato a guadagnare popolarità anche nel 2024. Sempre più privati scelgono questa soluzione, attratti anche dalle offerte su auto usate o elettriche. Ma cos’è di preciso il NLT e come funziona? Scopriamolo insieme.

Cos’è il noleggio auto a lungo termine

Il servizio di noleggio a lungo termine per privati prevede il pagamento di un canone mensile fisso, che include l’uso esclusivo dell’auto o del veicolo commerciale per un periodo prestabilito, generalmente di almeno 24 mesi.

Le compagnie che operano nel settore propongono al cliente un canone mensile del NLT che copre costi spesso gravosi per i proprietari, come assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale e, in alcuni casi, la sostituzione delle gomme, servizio che però spesso richiede un sovrapprezzo.

Ciò consente di eliminare spese impreviste e pianificare meglio il budget. L’unica spesa extra è ovviamente rappresentata dal carburante, o dalla ricarica, in caso si preferisca noleggiare veicoli elettrici.

Come funziona il noleggio auto a lungo termine

Il noleggio auto a lungo termine si basa su un processo molto semplice: il cliente sceglie il veicolo in base alle proprie necessità, quindi firma un contratto che stabilisce durata e chilometraggio e infine usa il mezzo senza doversi preoccupare di incombenze amministrative.

Alla fine del contratto, il cliente può restituire il veicolo, rinnovare il noleggio con un altro mezzo, magari più moderno e aggiornato, o con lo stesso, nel caso si sia affezionato o si trovi particolarmente bene con esso.

Noleggio auto a lungo termine per privati: requisiti richiesti

Il noleggio a lungo termine per privati richiede specifici requisiti, ovvero:

Reddito mensile minimo adeguato a sostenere il pagamento del canone mensile;

a sostenere il pagamento del canone mensile; Contratto a tempo indeterminato o ultima dichiarazione dei redditi per dimostrare stabilità finanziaria;

o ultima dichiarazione dei redditi per dimostrare stabilità finanziaria; Assenza di segnalazioni negative al CRIF (Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria).

Ovviamente, a riprova di quanto sopra scritto, viene richiesta specifica documentazione. È possibile anche che siano richieste ulteriori garanzie, qualora la posizione lavorativa del soggetto richiedente non sia considerata finanziariamente stabile da parte della società.

Quanto costa?

Il canone di noleggio varia in base al modello di veicolo scelto, durata del contratto (in genere dai 24 ai 60 mesi), chilometraggio annuo e optional richiesti. Ad esempio, le auto elettriche comportano di solito un canone più alto, però allo stesso tempo offrono un risparmio sul rifornimento.

Perché optare per il noleggio auto a lungo termine

Tra i principali benefici del noleggio a lungo termine figura l’assenza di rischio di svalutazione del veicolo: ciò offre una grande flessibilità. Inoltre, alcune società permettono anche di apportare modifiche al contratto in corso, ad esempio, sul chilometraggio o sulla durata del contratto.