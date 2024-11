Le allergie agli acari della polvere sono molto fastidiose, e affliggono tantissime persone. Si tratta di una serie di reazioni del sistema immunitario in risposta agli acari che si annidano nella polvere di casa.

Quando si ha una reazione allergica agli acari della polvere, si inizia a starnutire ripetutamente, e si hanno diversi sintomi molto simili a quelli del raffreddore e della febbre da fieno. Nei casi più gravi, l’allergia agli acari della polvere può causare segni di asma anche importanti.

Per questo motivo è essenziale mantenere la propria casa il più pulita possibile, e allontanare la polvere in ogni modo. Per farlo non servono poteri magici, ma solo tanta costanza, piccole accortezze e gli strumenti giusti. Ecco, quindi, alcuni suggerimenti per avere una casa a prova di acaro.

Attenzione alla casa

Gli acari della polvere sono insetti minuscoli che non si possono vedere a occhio nudo, ma che assomigliano a zecche e ragni. Per loro, l’habitat ideale è umido e caldo, e si nutrono delle cellule morte della pelle. Infatti, si trovano molto spesso su materassi, cuscini, coperte, tende e tappeti, e per questo è essenziale avere la massima cura di questi oggetti.

Per assicurarsi di mandar via gli acari dai tessuti domestici, la prima cosa da fare è scuoterli con un batti materasso, e successivamente coprirli con una fodera anti-acaro.

Per quanto riguarda il lavaggio invece, è consigliabile usare sempre alte temperature in lavatrice, poiché queste sono in grado di eliminare del tutto gli acari che si trovano nelle trame dei tessuti.

È sempre ottimale far arieggiare la casa e esporla alla luce diurna, perchè il sole e l’aria fresca aiutano a diminuire l’umidità tra le pareti domestiche, e ad eliminare quell’habitat che agli acari piace tanto e in cui si sentono a casa. Infine, sarebbe ideale usare un deumidificatore regolarmente, per assicurarsi che i livelli di umidità siano sempre sotto controllo.

Rimedi contro l’allergia

Come spiegato poc’anzi, tenere la casa sempre pulita e libera dalla polvere aiuta tantissimo a combattere l’allergia agli acari, ma non è l’unica cosa che può aiutare a tenere a bada le reazioni allergiche. Infatti, non si passa la vita in casa, e può capitare di imbattersi in ambienti poco salubri anche altrove. In questi casi, la miglior cosa è tenere sempre a portata di mano degli antistaminici, che riducono la produzione della sostanza che fa innescare la reazione allergica. Si tratta di soluzioni temporanee per alleviare prurito, starnuti e naso che cola, ma non sono certo la risposta definitiva.

Anche gli spray nasali decongestionanti possono essere d’aiuto, e facilitare la respirazione quando si gonfia il naso, ma non bisogna abusarne, poiché a lungo andare potrebbero aumentare la congestione. Infine, ci sono i corticosteroidi, anch’essi volti a diminuire l’infiammazione.

Prima di assumere qualsiasi tipo di farmaco però, è sempre bene chiedere il consiglio del proprio medico, per evitare brutte sorprese ed effetti collaterali, e attenersi rigidamente alle indicazioni sull’assunzione. Le allergie in generale non sono facili da sopportare, e quella agli acari della polvere può essere particolarmente fastidiosa, ma con tutte queste soluzioni si può riuscire a tenerla a bada.