“Antonello straordinario capretto ribelle. Le avventure del mio migliore amico”: è questo il titolo del libro scritto dall’autrice Celeste Fonte, pubblicato a luglio 2023 e che ha ottenuto, e sta ricevendo ancora, numerose lodi da parte dei lettori. Come mai piace così tanto? I motivi sono numerosi!

Antonello straordinario capretto ribelle. Le avventure del mio migliore amico: un libro che piace tantissimo a grandi e piccoli, ecco perché

“Antonello straordinario capretto ribelle. Le avventure del mio migliore amico” stupisce adulti e bambini, incanta con le sue storie e con lo stile originale, scorrevole e ideale per tutti, ma questo non è tutto.

I lettori restano innamorati dell’opera e si possono considerare i numerosi commenti e le svariate recensioni che proprio loro postano, pubblicano e lasciano riguardo l’opera. Il seguente ne è un esempio:

“Io ho 37 anni, amo la natura, gli animali e le piante. Ho acquistato questo libro spinto dalla curiosità. L’ho trovato bellissimo! La storia scorre bene, mai un momento noioso e ci regala anche molti spunti importanti per la nostra vita. Inoltre è anche istruttivo perché, per i bimbi soprattutto, al suo interno ci sono molti riferimenti alle piante e, imparare a conoscerle già da piccoli, la considero una cosa molto importante. Antonello mi è entrato nel cuore” Scrive Federico G.

Qui il lettore ha evidenziato svariati punti di forza del volume, come le riflessioni che tale opera è capace di suscitare, ma ne sono presenti anche tanti altri che si possono sottolineare, come gli insegnamenti e ancora non è tutto.

Delicatezza, amore per la natura, temi importanti ma anche il glossario originalissimo

Ogni storia entra nel cuore perché è descritta in maniera magistrale e allo stesso tempo con una delicatezza che incanta. In più le tematiche affrontate, oltre a essere tante, sono degne di nota: amicizia, rispetto per gli altri, la diversità, per esempio, sono solo alcune tra quelle presenti nel volume.

“Antonello è piaciuto tantissimo a tutta la famiglia! In particolare abbiamo amato la dolcezza di questo speciale capretto e del suo mondo, ricco di magici paesaggi. Le storie narrate sono piene di amore, calore e gentilezza verso la natura, il regno animale e anche verso gli umani. Educano alla pace e al rispetto… Un libro da leggere e rileggere...” Scrive Sara L.

A colpire numerosi lettori è stato anche il glossario, il quale manca in numerose opere per bambini, mentre in questa è strutturato perfettamente, tanto che un altro lettore scrive:

“Questo libro è meraviglioso! È stato realizzato con una cura minuziosa… Ideale per i piccoli, tale volume non solo consentirà loro di divertirsi leggendo storie differenti, ma permetterà pure di far apprendere loro tantissime nozioni fondamentali. L’opera, infatti, è persino munita di un glossario ricco, il quale spiega i significati dei termini più complessi! In più le tematiche affrontate sono molto importanti: amicizia, inclusività, altruismo e tanto altro! Dai racconti si potrà trarre più di una morale! Aggiungo un altro aspetto importantissimo: l’opera è un toccasana pure per gli adulti, che potranno rilassarsi leggendola e magari pure avvertire la sensazione di tornare piccini, grazie a questo capolavoro!” Matteo B.

Come indicato da Matteo B., a colpire molto è anche la capacità di far rilassare persino gli adulti ed è proprio questa la magia di questo volume: è stato strutturato in modo a tal punto ottimale che permette a tutti di addentrarsi nel magico mondo di Antonello, restando meravigliati, stupiti, ma soprattutto avvertendo una magnifica sensazione di benessere durante la lettura! Numerosi complimenti all’autrice!