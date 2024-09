Sebbene i salumi rientrino da sempre tra i massimi protagonisti della quotidianità, sono ancora in molti a non sfruttare al massimo le loro potenzialità e il loro range d’utilizzo. Uno dei fattori maggiormente limitanti in questo senso risiede nell’idea che alcuni di essi debbano essere gustati soltanto in precisi momenti dell’anno, e che la loro efficacia al palato possa disperdersi nei periodi ritenuti “poco adatti”.

Il prosciutto di San Daniele, ad esempio, viene da tanti considerato ideale per il periodo estivo, data la sua dolcezza e delicatezza, ma un approccio di questo genere non trova alcun tipo di fondamento logico ed è solo frutto di alcune false credenze.

Proprio il prosciutto crudo, in realtà, sfata facilmente e completamente queste teorie, in quanto può trovare meravigliosi palcoscenici in ogni stagione, data la sua meravigliosa versatilità. Ma come può essere abbinato efficacemente nel periodo autunnale? Ecco alcune idee da tenere in considerazione.

Con i formaggi

Quando si tratta di formaggi e latticini, il prosciutto crudo risulta essere sempre un magnifico compagno d’abbinamento. Di base questo salume può potenzialmente abbinarsi ad ogni tipo di prodotto di questo genere, ma è utile sottolineare che alcune tipologie di formaggi riescono ad elevare il suo sapore a livelli davvero eccezionali.

La mozzarella, ad esempio, va sempre bene, ma robiola e fontina ne esaltano ancor di più le doti, dati i loro toni rispettivamente delicati e rotondi. Anche il gorgonzola rappresenta una soluzione sorprendentemente valida con la sua nota piccante, cosi come taleggio, scamorza e il transalpino Brie.

Con le Verdure

Per le verdure bisogna invece affidarsi alla stagionalità, in modo da valorizzarle al massimo in compagnia dell’affettato in questione. Ciò che va tenuto sempre a mente quando si decide di abbinare il crudo alle verdure è che queste ultime devono essere leggere e dal sapore fresco e delicato, quindi non troppo soverchiante.

Patate e carote risultano quindi essere delle ottime soluzioni, sia che si tratti di insalate che di ricette di vario genere. Anche la zucca può rappresentare un’alternativa meravigliosamente versatile, e quindi in grado di essere cucinata nei modi più disparati.

Con la Frutta

Non è un mistero che frutta e prosciutto crudo vadano molto bene insieme, specialmente quando le tonalità dolci dei prodotti si armonizzano. A primo impatto non può che venir da pensare al super classico “prosciutto e melone”, un connubio che negli anni ha fatto grande successo e continua ad essere molto apprezzato.

In autunno però bisogna necessariamente pensare ad abbinamenti diversi, ed è qui che entrano in gioco prodotti come uva, il frutto di settembre, e i fichi, ottimi compagni del salume anche sulla pizza.

E da bere?

Anche in questo caso sono tanti i possibili abbinamenti da proporre. Il prosciutto crudo va a nozze con i prosecchi e i vini bianchi (fermi o mossi), ma anche con alcuni rossi decisi e vivaci come il Lambrusco.

È inoltre ideale se consumato con alcune tipologie di Champagne e birre artigianali ambrate.