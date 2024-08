Con il passare degli anni il noleggio a lungo termine dei veicoli ha riscosso un notevole successo anche tra i privati. Fino a qualche tempo fa, infatti, tale alternativa all’acquisto delle auto era diffuso esclusivamente tra gli imprenditori, oggi invece i benefici che questo particolare contratto offre hanno attirato anche i consumatori.

Grazie al noleggio a lungo termine, infatti, è possibile avere a disposizione un’auto sette giorni su sette, ogni giorno fino a cinque anni (a seconda del contratto stipulato) senza nessun obbligo di acquisto una volta scaduti i termini.

Ciò significa poter andare in giro con auto di ultima generazione, dotate di ogni comfort, come ad esempio le auto BMW. Se si è interessati proprio a questo brand, ecco un breve elenco di quali sono i modelli più amati da chi firma un contratto di noleggio a lungo termine.

BMW X1

Tra le BMW in noleggio a lungo termine da considerare non si può non citare la X1. Quest’ultima è un’auto dal design “possente” e dalle linee spigolose, caratterizzata da un frontale alto e piatto e da fiancate massicce.

L’abitacolo è comodo e spazioso, con numerose novità rispetto alla versione precedente. Tra queste, la possibilità di personalizzare l’atmosfera interna in base alla modalità di guida selezionata: oltre a modificare la risposta del veicolo, cambiano anche il colore delle luci d’ambiente e la grafica degli schermi del cruscotto e dell’impianto multimediale.

Lo spazio a bordo è notevole, con un bagagliaio molto capiente che può essere ulteriormente ottimizzato grazie al divano scorrevole. La BMW X1, pertanto, non è solo esteticamente accattivante, ma anche estremamente pratica per l’utilizzo quotidiano.

BMW Serie 1

La BMW serie 1 è una macchina molto apprezzata dai giovani e non solo. Rappresenta un vero e proprio punto di riferimento del segmento C grazie alle sue linee audaci e l’inconfondibile guida dinamica dovuta alla trazione posteriore.

Si tratta di un’auto abbastanza capiente, con cinque posti, bagagliaio da 1200 litri e dalle dimensioni compatte, il che la rende perfetta per muoversi in città.

BMW Serie 3

La nuova BMW Serie 3 Berlina è un’auto in grado di combinare una guida dinamica con un abitacolo moderno, offrendo tecnologie innovative, comandi intuitivi e sistemi di assistenza intelligenti che trasformano ogni viaggio in un’esperienza unica. Per quanto riguarda gli esterni, lo stile è sportivo ma elegante, con una griglia a doppio rene e doppi listelli verticali.

La Serie 3 Berlina è disponibile con motore a diesel, a benzina oppure in versione ibrida plug-in, che consente di percorrere brevi tratte senza emissioni.

BMW I4

La prima berlina elettrica non rialzata della casa automobilistica tedesca è la BMW I4, che stupisce perché è piacevole da guidare nonostante il suo peso. Con un design caratterizzato da un doppio rene di grandi dimensioni, cinque porte e un pratico portellone posteriore, la I4 combina un cofano lungo e forme classiche con linee levigate, tipiche di una berlina/coupé.

Le sue dimensioni, con una lunghezza di 4,78 metri, sono arricchite da accenni più “muscolosi” che aggiungono un tocco di sportività tipico delle vetture bavaresi. All’interno, la plancia è dominata da un doppio monitor curvo, con un display da 10,4” per la strumentazione ed uno da circa 15” per l’infotainment, orientato quasi verso il guidatore.