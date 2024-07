Le vacanze sono ormai alle porte e state già preparando la valigia per il vostro imminente viaggio. Indipendentemente dal fatto che abbiate deciso di regalarvi una rilassante vacanza al mare o un’avventura all’insegna del trekking, oltre ai vestiti dovrete portare con voi alcuni prodotti essenziali.

Se alcuni dei prodotti must have vi mancano, ma non avete tempo di andarli a comprare, niente paura: potete rivolgervi a una farmacia online ed effettuare in pochi istanti i vostri acquisti, così da dedicare il resto del tempo alle attività che non potete rimandare. Questi eCommerce offrono, in genere, una vasta scelta di articoli, da quelli destinati alla cura del corpo ai dispositivi medici, passando per integratori e articoli per infanzia. Dunque, non vi sarà difficile trovare tutto ciò di cui avete bisogno.

Andiamo dunque a scoprire che cosa non dovrebbe mai mancare nel beauty-case delle vacanze.

Protezione solare e doposole

Tra i prodotti must have dell’estate troviamo, in primo luogo, le creme solari e i doposole. Indispensabili al mare, non dovrebbero essere lasciati a casa nemmeno nel caso in cui si fosse optato per una vacanza in città o in montagna.

Il sole estivo, vero toccasana per l’organismo, può infatti causare problemi alla pelle anche quando non ci si rilassa pigramente su una sdraia in spiaggia, ma si cammina per le vie di un centro storico o lungo impervi sentieri montani.

Cura e igiene di corpo e capelli

Visitando l’eCommerce della propria farmacia online di fiducia, è possibile trovare un’ampia gamma di cosmetici destinati all’igiene e alla cura di corpo e capelli. Per non appesantire troppo la valigia, meglio optare per prodotti adatti a tutta la famiglia e che uniscano più funzioni, come i doccia shampoo.

Integratori

Con l’arrivo del caldo e l’aumento del sudore, può capitare di incorrere in un calo di sali minerali che, a lungo andare, possono causare stanchezza, spossatezza e crampi.

Per evitare di rovinarsi le vacanze, meglio avere con sé una riserva di integratori. Tra i migliori per l’estate rientrano quelli di magnesio e potassio, fondamentali per il metabolismo energetico e utili per contrastare crampi muscolari e stanchezza estiva.

Altri prodotti da acquistare nella farmacia online per le vacanze

Ai prodotti appena visti è possibile aggiungerne alcuni altri, indispensabili in determinate situazioni e a seconda del tipo di viaggio organizzato.

Ad esempio, chi soffre di emicrania o dolori muscolari, o prevede di camminare molto, anche su terreni accidentati, può portare con sé degli antidolorifici e antinfiammatori da banco, acquistabili anche online, così da contrastare eventuali dolori. Utile anche avere a disposizione un piccolo kit di primo soccorso, contenente garze, bende, cerotti e disinfettanti, nonché prodotti contro le allergie.

Da non dimenticare infine i repellenti antizanzare ed eventuali farmaci personali.

Come fare se si viaggia in aereo

Chi viaggia in aereo, deve ricordare che i prodotti liquidi, in crema o in gel trasportati nel bagaglio a mano devono essere inseriti in contenitori non più grandi di 100 ml, posti in sacchetti di plastica trasparente e non devono superare il litro. Non esistono invece limiti di questo tipo per quanto riguarda il bagaglio in stiva.