Virginia Jenny Comis gestisce la pagina Instagram “La biblioteca di Persephone” che riesce a distinguersi per l’eccellente lavoro della professionista, che sa attirare l’attenzione dei suoi follower, che sono più di 9mila, pubblicando post riguardanti libri e recensioni. Si tratta di una vera e propria influencer che, grazie alla sua serietà e bravura, sa spiccare e il suo successo è dovuto anche a un importante messaggio che caratterizza “La biblioteca di Persephone” e che arriva ai seguaci: diffondere cultura.

Virginia Jenny Comis gestisce la pagina Instagram “La biblioteca di Persephone” e in un mondo social in cui ormai è pieno di influencer, di certo non è facile distinguersi. Questa professionista, però, riesce benissimo a stupire con la sua bravura e serietà. Non solo, infatti, la stessa pubblica post e reel interessanti inerenti a libri, cover reveal, recensioni scritte benissimo e dimostrano che le sue letture sono sempre svolte con il massimo impegno, capacità eccellente e amore, ma c’è anche altro da sottolineare.

Virginia Jenny Comis è anche una mamma e non è per niente facile gestire una pagina con migliaia di follower, fare in modo che ogni post riesca a catturare l’attenzione altrui ottenendo like e interazioni, montare video, organizzare le collaborazioni con scrittori e scrittrici, recensire e contemporaneamente riuscire pure a organizzarsi al meglio gestendo la propria famiglia e figli. Anche per questo, infatti, Comis è stimata, proprio perché la gestione della sua pagina non è un passatempo, ma un vero e proprio lavoro degno di lode. Questo, però, non è ancora tutto.

La serietà e la diffusione della cultura

Dal profilo “La biblioteca di Persephone” emerge molto chiaramente la serietà di Virginia Jenny Comis, che si distingue per la sua professionalità. Tra l’altro è interessante anche la scelta del titolo della pagina, che richiama chiaramente il mito greco di Persefone. Virginia Jenny Comis ha dichiarato che il fatto di scegliere tale nome derivi non solo dal suo elevato interesse per i miti greci, ma anche dall’incanto che la storia stessa di Persefone e Ade suscita. La fanciulla mitica, infatti, sarebbe uno pseudonimo di Virginia Jenny. Il richiamo alla mitologia greca è un altro elemento che dimostra l’intento di diffondere messaggi culturali con questa pagina e altro particolare degno di nota è il modo in cui è stato scritto “Persephone”, che segue proprio il greco antico.

In un mondo come quello di oggi, pieno di influencer e di contenuti, ma poco carico di valori, qui abbiamo una professionista che spicca con la sua capacità, simpatia, impegno e amore per i libri e per la diffusione della cultura, nonché una grande mamma.

Oggi di influencer ce ne sono tanti, ma quelli che diffondono messaggi seri e di cultura sono davvero pochi e di certo Virginia Jenny Comis fa parte di quella cerchia rara che merita solo tanti elogi e ammirazione!