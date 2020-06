Il programma “Uomini & Donne” ha momentaneamente sospeso la messa in onda, a causa delle vacanze estive. Come tutti gli anni però non si ferma il gossip riguardante i vari partecipanti. Durante questi giorni in particolare, il web parla molto di Gemma e Nicola, anche perché molti si stanno chiedendo se la loro frequentazione continua, ma soprattutto si chiedono anche se hanno davvero litigato oppure no.

Uomini & Donne: la verità su Gemma e Nicola

Gemma e Nicola si sono conosciuti nel programma “Uomini & Donne” e hanno letteralmente generato un grande scalpore, data la loro forte differenza di età. Gemma Galgani infatti ha 70 anni mentre Nicola Vivarelli ne ha solo 26. Nonostante questo, il giovane ha più volte ribadito e cercato di dimostrare il suo reale interesse per la Galgani, interesse di cui però molti continuano a dubitare, in particolare Tina Cipollari. Secondo alcune voci del web, i due avevano litigato e addirittura interrotto la loro conoscenza, ma nulla di vero. Piuttosto, la loro conoscenza sta continuando e a quanto pare Gemma raggiungerà tra pochi giorni Nicola, a Forte dei Marmi, così avrà modo di ringraziare anche la mamma del giovane di persona. Quest’ultima si è dimostrata molto contenta della nuova conoscenza del figlio, ma anche per lei non sono mancate tante critiche da parte del web.

La loro conoscenza

Nicola raggiungerà prima Gemma a Torino e subito dopo, sarà la Galgani a raggiungere il suo “Sirius”, vicino Firenze. A dimostrare che i due non avrebbero litigato ma che piuttosto ci sarebbe ancora del tenero tra loro, sarebbe anche stato un commento di Gemma dove si sarebbe definita particolarmente contenta per aver potuto tenere Nicola per mano. Insomma, nonostante le tante critiche e il gossip, i due per ora proseguono la loro conoscenza, per la felicità di entrambi, soprattutto della Galgani, che appare letteralmente euforica quando vede il giovane Nicola.