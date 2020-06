Si chiamano “piscine laghetto” e come si può intuire dal loro nome, si tratta di piscine che possono essere di piccole dimensioni, di solito di forma circolare. In realtà tante persone scelgono di farne costruire diverse anche rettangolari o dalla forma irregolare. Non sono solo queste le caratteristiche di queste particolari strutture.

Piscine laghetto: di che cosa si tratta

Le piscine laghetto sono delle piccole piscine da poter far montare anche nel proprio giardino, se lo spazio a disposizione lo consente. In realtà sono molto richieste anche all’interno delle proprie abitazioni, perché possono anche avere la funzione di idromassaggi. Oltre a questo, si potrà scegliere quella dal costo, dimensioni e forma che più si preferisce. In poche parole si avrà a disposizione una vera e propria piscina personale. Ultimamente tra l’altro questo tipo di struttura viene sempre più richiesta. Proprio perché molti desiderano passare delle vacanze in casa propria, mirando soprattutto ad un certo risparmio, in tanti optano per richiedere l’installazione di queste particolari piscine.

I materiali e i colori

Di solito il bordo delle piscine laghetto è particolarmente resistente alle azioni corrosive degli agenti atmosferici e per realizzarle e procedere al loro montaggio, gli esperti studiano prima le dimensioni e l’ambiente circostante, anche per verificare che ci sia un attacco per poter installare gli impianti idrici, così da far igienizzare l’acqua in continuazione.

Per quanto riguarda invece la decorazione, questa di solito presenta degli elementi arricchiti con mosaici, spesso tendenti all’azzurro. In questo modo si richiama il colore dell’acqua, ma ovviamente si potrà richiedere qualsiasi colore, forma o tipologia di piscina, anche in base all’ambiente in cui sarà installata. È molto importante considerare tutte queste caratteristiche anche in base al posizionamento della piscina: se questa dovrà essere montata in giardino, meglio valutare anche l’ipotesi di coprirla, soprattutto per il periodo invernale. Se invece la si desidera in casa, anche in tal caso si dovranno valutare diversi fattori, per poter avere un risultato perfetto.