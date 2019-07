Un matrimonio a lungo atteso quello di una delle pop star italiane più amate e note anche all’estero.

“La vita e le sue imprevedibili e meravigliose svolte. Non vedo l’ora di raccontarvi questa ennesima storia di gioia e celebrazione dell’amore”.

Tiziano Ferro lo annuncia così il suo matrimonio con Victor Allen, compagno ormai da più di tre anni.

Il matrimonio si è tenuto in privato nella sua villa di Sabaudia, con amici intimi e genitori.

Niente di sontuoso e in linea con la figura di Ferro, sa sempre piuttosto umile e lontano dal mondo dei vip e del lusso.

Il cantante, al momento 39enne, si è unito in rito civile con l’imprenditore di Los Angeles, molto più grande di lui dal momento che ha ben 54 anni.

“Il matrimonio è una cosa sconvolgente”, ha raccontato Tiziano Ferro a Vanity Fair.

“Per Victor faccio un’eccezione perché con il matrimonio lui entra a far parte della mia famiglia e questa è una verità che non si può tacere”, commenta poi riguardo alla sua riservatezza mostrata nel corso degli anni.

Nel frattempo Tiziano continua a lavorare alla usa musica e a lavorare su nuovi brani.

Il suo ultimo disco ha riscosso un buon successo.

Tiziano Ferro, fin dagli albori ha saputo distinguersi dalla massa, avvicinandosi molto al pop statunitense, paese che lo ha accolto molto bene e dove la sua musica ottiene risultati elevati, in particolare per un artista italiano.

Ferro è da sempre un personaggio molto amato, in particolare per la sua natura umile e per lo scarso interesse nei confronti dei riflettori.

Tiziano Ferro, infatti, ha preferito concentrarsi sulla sua musica, piuttosto che su social e sulla figura al di fuori del palco e dei dischi.

Una grande lezione che dovrebbero imparare molti musicisti e personaggi dello spettacolo che sembrano invece vivere per i loro fllower.