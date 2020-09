Nicole Pallado mostra la cellulite tranquillamente sui social. La foto dei suoi glutei infatti con la cosiddetta “buccia d’arancia”, sta facendo il giro del web da giorni. Nonostante questo, non manca qualche polemica, dato che l’influencer e make up artist ha scritto una frase che ad alcuni non è piaciuta.

La cellulite: Nicole Pallado e la polemica

La cellulite non andrebbe sempre nascosta, o meglio, non è possibile vivere con continui problemi per nasconderla, alla fine ce l’hanno anche le bellissime. È questo il messaggio che spesso vogliono dare le donne, insieme a quello di sottolineare quanto sia importante mostrare la normalità. È proprio questo il messaggio che sui social ha voluto dare Nicole Pallado. Il problema però è che l’influencer è stata ampiamente criticata. La stessa infatti, sebbene abbia solo 23 anni, si è già sottoposta a diversi interventi di chirurgia plastica. Proprio per questo, alla sua frase “è questa la normalità”, pubblicata insieme alla foto dei glutei con cellulite, i social hanno risposto in modo aggressivo. Qualcuno ha sostenuto “Parli tu che sei tutta rifatta” e la stessa influencer ha ammesso di essersi sottoposta a più interventi, ma certamente non ai glutei.

Il messaggio giusto

Il messaggio che Nicole Pallado ha voluto dare però è molto forte e anche condiviso da tante altre donne, sia alcune famose, sia non. In effetti, per quanto ci si possa sottoporre a continui interventi per cercare di eliminare i difetti, in realtà la normalità è davvero bellissima ed è giusto apprezzarsi per quello che si è. Certamente, è anche bello migliorarsi e cercare di curare il proprio aspetto, ma questo non deve diventare un problema. È questo quello che ha cercato di far arrivare la Pallado al pubblico, anche se i social non hanno condiviso la frase, vedendo negli interventi di chirurgia plastica della ragazza, una contraddizione.