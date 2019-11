Gabriel Garko torna a parlare del particolare legame con Gabriele Rossi.

Lo fa affidando le sue parole a Instagram.

Il rapporto tra i due noti attori, è finito nel mirino del gossip soprattutto dopo che, ospite a Domenica In, Garko ha parlato del collega come di un “amico speciale”.

Sia Garko che Rossi indosserebbero una particolare fede notata dai fan…

“No, non ho messo la fede – ha spiegato Garko, ospite di Barbara D’urso -. Stavi parlando del mio cambiamento? La fede è stata oggetto di parecchio clamore. Perché l’ho tolta? Perché sì. Mi hanno fatto arrabbiare. Sì comunque sono ancora innamorato. Anche se devo capire ancora cos’è davvero l’amore. Alla fine ti rendi conto che essendo in due non sempre le cose sono corrisposte. Non devi idealizzare il rapporto. L’altra persona comunque non si è tolta la fede. Si lotta, facciamo cose, andiamo avanti”.

Garko, avrebbe lanciato dei messaggi Instagram che fanno pensare all’attore.

In questo caso una foto della costellazione dei pesci, dove scrive:

“Destino? Pesci”

Dei pesci sarebbe proprio Gabriele Rossi.

Il rapporto tra i due resta misterioso, molti giornali infatti parlano di Gabriele Rossi come il fidanzato di Gabriel Garko, titolo che gli è stato dato da alcune testate di gossip.

Il coming out però non c’è mai stato, di conseguenza è molto difficile stabilire quale sia il rapporto tra i due e cosa significhino fede e messaggi.

Quello che è certo è che, il Re delle fiction italiane, continua a far parlare di sé, in particolare dopo le apparizioni televisive e la situazione che si è venuta a creare.

Anche Garko, come le nuove celebrity utilizza ampiamente i social per comunicare con i suoi fan.

Il suo messaggio su Instagram non ha fatto che destare una grande curiosità accrescendo ulteriormente la visibilità del personaggio.

Che stia arrivando un chiarimento di qualche genere?