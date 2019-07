La storia d’amore tra Ramazzotti e la Pellegrinelli è finita, con tanto di terzo incomodo, saltato fuori all’istante e, probabilmente presente da tempo nella vita di Marica.

Mentre Marica Pellegrinelli ritrova l’amore con il coetaneo Charley Vezza, finendo al centro di pesanti polemiche, Ramazzotti la difende.

La madre di due figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio, viene descritta da Eros come una donna fantastica, Ramazzotti chiede inoltre di lasciare la questione e non infierire.

“Ciao ragazzi, ho letto molte cose non belle sul conto di Marica in questa settimana. Volevo dirvi che non è come pensate. È una situazione che si trascinava da un po’ di tempo e abbiamo deciso di dividerci. Assolutamente quello che ho letto non è la realtà. Marica è una bravissima mamma, una donna fantastica. Non un’arrampicatrice come qualcuno ha sottolineato, né tutte le schifezze che ho letto. Chi vuole ascolti la mia musica, il resto lasciatelo ai pettegolezzi di basso livello”.