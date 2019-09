Tiberio Timperi, torna alla guida di Unomattina in Famiglia, trasmissione che ha condotto per più di vent’anni che ha caratterizzato il suo personaggio televisivo.

Da sabato prossimo Timperi guiderà di nuovo Unomattina in Famiglia, dopo la sostituzione della scorsa stagione con Ingrid Muccitelli e Luca Rosini.

Proprio di Rosini parla Timperi che, a quanto pare gli ha telefonato:

Quando entro in un programma è mia abitudine chiamare la persona che vado a sostituire […] ho telefonato a Luca Rosini dicendogli con onestà: “Mi dispiace per te, ma le occasioni non ti mancheranno”. “E sono contento per me, lo dico sinceramente” .

Un commento autocelebrativo con il quale lascina una frecciatina ai colleghi.

Timperi infatti, sembra dire implicitamente che non tutti fanno così.

Eccolo che commenta:

“Peccato che altri colleghi non facciano lo stesso…”.

Tornare a Unomattina in Famiglia per Timperi è davvero importante.

Un ritorno alla trasmissione nella quale è cresciuto e diventato quello che è oggi.

Un ritorno in famiglia, vero e proprio, dal momento che ritrova il team con il quale ha collaborato per tanti anni.

Resta da capire il motivo dello stop di un anno, una mossa che, a quanto pare, non ha premiato Rai e non è stata gradita dagli spettatori.

Timperi è ormai un’icona della televisione italiana, un personaggio però che abbiamo visto principalmente alle prese con la trasmissione.

Senza Unomattina, Tiberio Timperi sembrava un po’ perso, un pesce fuor d’acqua allontanato dal programma che ha contribuito a far diventare una delle trasmissioni più seguite e amate del palinstesto Rai.

Chi sa per quale motivo Timperi era stato allontanato da una trasmissione che porta il suo volto, forse un test, per vedere quanto poteva reggere senza il suo anchor man alla guida.

In ogni caso, per tutti i fan, Tiberio Timperi è di nuovo in scena, ogni mattina come prima del cambio di conduzione.