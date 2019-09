Joker è un cambio di rotta nel panorama dei Cinecomic.

Si parla infatti di un film d’autore dove, per prima cosa l’obiettivo è quello di fare del Cinema e di raccontare una storia.

Un prodotto molto diverso da Suicide Squad, Wonder Woman, Justice League, tentativi di imitare il successo di Marvel.

Con Joker, si torna all’epoca di Dark Knight, la realizzazione di film differenti, originali, unici e capaci di segnare un’epoca cinematografica.

Marvel continua a macinare denaro con un intrattenimento di qualità, a quanto pare però DC e Warner Bros puntano a creare opere d’arte con i loro nuovi film, Joker ne è la prova.

Secondo Philips: “La Marvel non si batte, è un colosso gigantesco”.

Per muoversi parallelamente “Facciamo qualcosa che non possono fare“.

Di recente Philips aveva spiegato come il suo Joker non incontrerà Batman.

Le storie del Joker di Phoenix potrebbero però non essere finite.

È buffo, ma allo stato attuale delle cose, i fumetti sono come Shakespeare. Così come possono essere realizzare più versioni dell’Amleto, così succederà per il Joker in futuro. Ne sono certo.