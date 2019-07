“Temptation Island” si avvicina alla conclusione e le coppie sono ai ferri corti dopo il periodo di tentazioni e falò.

E’ il caso di Vittorio, da sempre accusato di essere “addormentato” da parte di Katia, che si prende una rivincita dicendole: “Sei tu che vivi nel mondo dei sogni”.

Vittorio è stato sulle sue per un lungo periodo, mentre Katia ci provava con un tentatore.

Dopo aver visto che il tentatore non era così interessato, Katia ha mollato la presa, ed ecco che Vittorio, dopo una lunga attesa ha scoperto un feeling con la bella Vanessa.

Katia è tornata alla carica avvicinandosi a Nicolas.

Ormai però, la gelosia sembra essere finita e Vittorio è rimasto piuttosto indifferente.

“Vederla con un altro non mi fa né caldo né freddo. Non ho sentito quel fuoco che sentivo in passato, quando nei locali qualcuno le si avvicinava troppo”, ha spiegato. “Quel fuoco si è spento, non ho provato dolore. L’ho amata tanto, ma quando dai tanto a una persona e poi senti certe cose… casca tutto”, ha aggiunto poi Vittorio.

Parole che sanno tanto di addio quelle del concorrente.

A quanto pare la coppia Katia Vittorio è saltata come molte altre nel corso della trasmissione.

Temptation Island si avvicina nel frattempo alla sua conclusione, mentre già si parla dell’edizione vip della trasmissione e di quali saranno i protagonisti.

La stagione di quest’anno è stata interessante, ha perso i colpi in dirittura di arrivo ma è ancora in tempo per regalare emozioni finali, soprattutto grazie alle crisi sempre più frequenti tra i concorrenti e alle varie coppie che sembrano non reggere la parte finale di questo percorso.

Di personaggi d’altro canto ne ha prodotti ben pochi ed è molto probabile che non sentiremo più parlare degli sconosciuti che sono comparsi e spariti sull’isola delle tentazioni.