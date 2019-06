A partire dal 24 giugno avrà inizio la nuova stagione di Temptation Island.

Il reality si prepara a coprire la stagione estiva, terra di repliche e di programmi secondari.

Sarà proprio Temptation Island a chiudere la stagione dei reality e passare il testimone al periodo autunnale.

Le sei coppie protagoniste della trasmissione ‘Temptation Island’ sono Katia e Vittorio, Jessica e Andrea, Sabrina e Nicola, Ilaria e Massimo, Cristina Incorvaia e David Scarantino, Nunzia e Arcangelo.

Secondo le prime indiscrezioni però una coppia è già saltata!

L’edizione si preannuncia quindi davvero piccante.

Prima ancora della prima puntata sarebbe già stato chiesto un falò di incontro.

Il tutto dopo una lite furiosa.

Un vero e proprio record l’abbandono ancora prima della puntata d’inizio.

A quanto pare la prova dell’Isola delle tentazioni è davvero ardua e sarà dura per l’amore, a patto che ci sia, sopravvivere alle seduzioni.

“Sono 6 coppie, la prima è già scoppiata. Nessuno di noi se l’aspettava, visto che è avvenuto dopo poche ore dall’ingresso nei villaggi. La fidanzata di uno ha preso una specie di cotta per un single. Quattro ore dopo l’inizio delle registrazioni, il fidanzato è stato convocato nel pinnettu perché vedesse cosa stava facendo la fidanzata. Lo abbiamo convocato per ben due volte. La prima volta lui ci rimane malissimo perché la fidanzata inizia a raccontare di lui dettagli che appartengono all’intimità. Lui ci resta malissimo. La seconda volta, quando viene riconvocato, reagisce male. Non dico che piange…ma quasi. Non se lo aspettava e non ce lo aspettavamo nemmeno noi”.

Temptation Island si prepara a un inizio col botto, e chi sa se il reality minore non riuscirà proprio in questa stagione di basso share e rifarsi, conquistando il podio del mondo reality che sembra soffrire sempre di più dei nuovi media, tra on demand, streamer e social.