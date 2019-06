Protagonista di Pitti, Taylor Mega è ospite ufficiale del brand Favelas de Rio.

La modella e influencer non perde l’occasione di dare qualche notizia piccante, ed eccola che esordisce con un: “Ho avuto esperienze con molte donne”.

Taylor Mega, reduce di una settimana dal Grande Fratello dove si è duramente scontrata con Francesca De André, è regina del Pitti e si mostra con un look sensuale.

Intorno a lei moltissimi fan che cercano un selfie con la bellissima modella divenuta ormai personaggio pubblico numero uno in Italia.

Su Instagram i fan le chiedono se abbia mai avuto una cotta per una donna.

Ecco che lei risponde:

“Non sono lesbica, ma ho avuto molte esperienze con donne”.

“Vi dico solo che per me l’amore non ha sesso, non ha età (e l’avete visto), non ha nazionalità. Potrei innamorarmi di una donna come di un uomo, potrei innamorarmi di una persona molto più grande di me come di un ragazzino di 18 anni”.

Naturalmente il web impazzisce.

Taylor Mega, dimostra ancora una volta la sua capacità di gestire il suo pubblico e di finire sotto i riflettori in continuazione.

Nel corso della 96esima edizione di Pitti Uomo, Taylor Mega fa un vero show che non manca di essere celebrato dai suoi 1 milione e 700 mila seguaci.

La Mega è un personaggio nato direttamente dai social.

Influencer per eccellenza Taylor Mega è destinata a diventare protagonista assoluta del mondo gossip e della stampa sullo spettacolo.

Oltre alla sua bellezza, la Mega ha una dialettica notevole ed è capace di gestire le situazioni più svariate.

Un cocktail letale che la rende molo invidiata, e addirittura odiata da numerose rivali, prima tra tutte Francesca De André, che ha dimostrato più volte di non sopportare la Mega.

Ancora una volta il mondo social travolge quello dello spettacolo, mostrando dando vita a nuovi personaggi nati dal niente.