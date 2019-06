Pamela Prati passa dalle vie legali, è scontro con Barbara D’Urso.

“Per una serie di volontari fraintendimenti, o di mancanza di comunicazione tra le varie parti coinvolte, la richiesta di risarcimento danni per la mancanza della liberatoria sulle immagini di precedenti partecipazioni a Live, per diffide già inoltrate da tempo al programma, è diventata, almeno per il pubblico, una richiesta di cachet da parte della signora Prati”: sono queste le parole della lettera di Irene Della Rocca, Ex avvocato di Pamela Prati.

Il denaro richiesto per l’ultimo live, rifiutato dalla D’Urso proprio per la richiesta, sarebbe quindi un risarcimento per l’utilizzo non autorizzato delle immagini di Pamela.

La Della Rocca spiega come:

“Nel corso del mese di giugno più volte vi sono stati scambi tra gli autori e l’agente chiedendo formali scuse della signora Prati. Vi era anche una richiesta di chiarimenti personali con la conduttrice da parte della signora Prati, possibilmente a Roma, data la nota paura della Prati per i mezzi di trasporto e la sua claustrofobia. Invece ci è stato chiesto di fare l’incontro propedeutico alla eventuale partecipazione a Milano. Più volte è stato specificato per iscritto che la signora Prati non poteva reggere il video per oltre 10/15 minuti”.

“La mia cliente non ha richiesto alcun cachet per la sua eventuale partecipazione alla trasmissione Live, soprattutto aveva chiesto di partecipare all’ultima puntata e quella svolta ieri [mercoledì 12 giugno, NdR] non era assolutamente l’ultima puntata. Inoltre ieri sono state fornite al pubblico informazioni false sulla prevista partecipazione dei legali alla trasmissione”.

Una situazione spinosa che potrebbe avere risvolti legali e portare al risarcimento di Pamela.

Nel frattempo la vicenda attiva altri elementi del mondo legale.

Si parla infatti di una denuncia per truffe.

L’affire Mark Caltagirone sembra sempre di più sprofondare nei cupi meandri del raggiro e del reato.