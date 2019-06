Nell’era dei social, le sorprese non esistono praticamente più.

Un serio problema quello che si trovano ad affrontare i canali televisivi che vedono molto spesso informazioni riservate pubblicate direttamente o indirettamente su Instagram.

E’ il caso di Temptation Island dove, mentre la trasmissione arriva alla terza puntata, arriva già indiscrezioni sui concorrenti eliminati.

Una tra tutti è Federica Lepanto, ex concorrente del Grande Fratello, che si è subito avvicinata a Massimo, entrato a Temptation Island con la sua Ilaria.

Una situazione che aveva destato l’interesse degli spettatori, dando vita a gossip e discussioni, se non fosse che proprio su Instagram, l’ex gieffina ha lanciato un incredibile spoiler.

Nelle prossime puntate infatti, Federica Lepanto non sarà presente.

Uno scivolone incredibile che manda a monte tutto l’interesse nei confronti della relazione e della trasmissione.

La tentatrice ha infatti comunicato a un’utente di non sapere a che punto siano le registrazioni di Temptation.

La cosa si traduce nell’assenza della tentatrice dalla trasmissione.

Un vero e proprio leak che rovinerà il divertimento a moltissimi spettatori.

Se pensiamo poi a come, Temptation Island non brilli in modo particolare nel mondo dei reality, allora la caduta di stile non può fare altro che nuovi danni a un format pericolante.

Staremo a vedere a questo punto come sono andate davvero le cose e per quale motivo la tentatrice, che tanto sembrava in affinità con Massimo sia sparita dalla trasmissione prima del previsto.

E’ possibile che la coppia si sia formata e i due abbiano quindi abbandonato la trasmissione cedendo alle tentazioni.

Un’altra coppia scoppiata, dopo il record di questa stagione che ha visto una coppia scomparire ancora prima dell’inizio del reality show!

Temptation Island può regalare ancora sorprese? Staremo a vedere, per il momento il reality non ha brillato per originalità o qualità delle puntate.

Rimane ancora tempo perché la situazione migliori.