Neon Genesis Evangelion è stato acquistato da Netlflix con relativo adattamento che ha fatto subito infuriare i fan.

Neon Genesis Evangelion non necessita di presentazioni.

Stiamo parlando di uno dei più grandi capolavori di animazione mai realizzati, amato e conosciuto nella sua traduzione originale, incisiva e ormai divenuta iconica per generazioni.

Nella versione italiana, Netflix ha realizzato delle modifiche ai dialoghi che li hanno snaturati, trasformandoli in alcuni casi in frasi prive di senso che distruggono l’opera originale.

Per non parlare della scelta di modificare la terminologia utilizzata per descrivere angeli e Eva.

Nella versione americana, arriva addirittura una modifica nei rapporti tra Shinji Ikari e Kaoru Nagisa.

Segue spoiler sulla trama di Neon Genesis Evangelion

Mentre nella versione originale Shinji e Karou vivono una sorta di relazione omosessuale che rimane però relegata all’ambito platonico, nella versione USA la cosa viene modificata.

I dialoghi tra i due sembrano censurati, quasi a velare la natura omosessuale del loro rapporto.

L’ennesimo scempio a un’opera che avremmo preferito rivedere attraverso mezzi classici come il DVD, o magari nella sua edizione originale, messa in onda da MTV.

Netflix, sembra ribadire ancora una volta la velleità del media streaming.

Serie e film fatti per non durare, contenuti periodici studiati solo per riempire la bocca degli spettatori e fare pagare l’ennesimo abbonamento.

Per tutti gli amanti di Neon Genesis Evangelion, il consiglio è quello di acquistare i DVD classici e godere della traduzione originale fatta con amore e uno spirito capace di trasporre le emozioni di un’opera monumentale agli spettatori occidentali.

Per quanto riguarda Netflix, la qualità è in caduta libera.

Staremo a vedere se la società ci propinerà l’ennesimo omaggio agli anni 90, o altre serie senza sapore come quelle che sembrano ormai affollare la banca dati della piattaforma.

Vadano avanti con la produzione forsennata di nuovi contenuti, almeno però lascino in pace Evangelion…