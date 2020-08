Daydreamer è una delle serie TV turche più apprezzate dagli italiani, insieme a “Come sorelle”. Si tratta della storia di Sanem e Can, che si innamorano, anche se il loro amore è ostacolato sia da persone esterne e situazioni bizzarre, sia dal loro orgoglio. La situazione si è complicata proprio nelle ultime puntate andate in onda fino al 10 agosto. Dopo questa data, la serie si è interrotta per riprendere direttamente il 17 agosto, quindi domani. Sarà proprio nella settimana successiva che ci saranno le scene decisive.

Daydreamer: cosa succederà a Sanem e Can, lo spoiler

Daydreamer ha fatto un vero e proprio boom, soprattutto con la scena del tanto desiderato bacio tra Sanem e Can. Si è trattato infatti di una puntata che è stata molto commentata sui social e ancora se ne parla. Ora però i fan si aspettano che il loro amore sia reso finalmente pubblico anche nell’azienda dove i due protagonisti lavorano. In realtà però, non andrà esattamente così. Da come si è potuto intuire anche dalla pubblicità che sta andando in onda negli ultimi giorni, i due si lasciano. Il problema a quanto pare riguarderà il fatto che Can scoprirà che la ragazza lo ha ingannato. All’inizio infatti, prima che si mettessero insieme, lei aiutava il fratello di Can a compiere oscuri piani. Il suo compito era quello di dover boicottare l’azienda, e Can questo ancora non lo sa.

Daydreamer: altra parte dello spoiler

A quanto pare, non solo i due si lasceranno, ma Can si arrabbierà molto con Sanem, tanto che quando lei tenterà di recuperare, non servirà. Quando tutta sarà perduto però, sarà proprio il fratello di Can a spiegargli che Sanem è stata coinvolta dai suoi oscuri piani. Questo permetterà loro di fare pace, anche se non molto facilmente. Non resta che vedere le puntate, per capire come si scioglierà il nodo e soprattutto cosa accadrà dopo!