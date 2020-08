La serie TV Come sorelle sta creando una super attesa per l’ultima puntata, che andrà in onda domani in prima serata. I fan che hanno seguito queste 7 puntate, 8 in totale con quella di domani, già stanno fremendo perché stanno ipotizzando il finale. Indipendentemente da come finirà la vicenda, di sicuro si sa che non mancheranno i colpi di scena.

Come sorelle: perché è così famosa

Come sorelle è una serie turca che presenta in totale 8 puntate, di cui l’ultima andrà in onda domani sera su canale 5. Quello che ha colpito di più i fan sono i colpi di scena, di cui ogni puntata è ricca, ma anche la trama abbastanza complicata da inganni e intrighi, nonché decisioni improvvise e inaspettate dei personaggi. Perfetto il doppiaggio, la scelta degli attori e anche l’amore, che viene presentato in modo molto pulito e romantico, con una semplicità che contraddistingue poche serie TV.

Il riassunto della puntata scorsa

Nella scorsa puntata la madre delle tre sorelle ha svelato tutto alle sue figlie, ovvero che è stato il loro zio ad uccidere, 24 anni prima, il loro padre biologico. In più la mamma delle tre ragazze ha avuto un piano e lo ha già messo in pratica: andare a casa dello zio per trovare le prove che l’uomo nasconde e che dimostrerebbero che le tre hanno ucciso Tekin.

La puntata però è terminata quando la donna è riuscita a portare via le prove, ma intanto lo zio delle ragazze riesce ad entrare in casa, perché è stato avvisato dell’allarme scattato nel proprio domicilio. Non si sa dove sia la mamma delle sorelle, ovvero se sia ancora in casa o se si sia nascosta, o se abbia fatto in tempo ad uscire e andare lontano. Per ora tutti sono rimasti con il fiato sospeso e si stanno chiedendo come sarà la puntata di domani. Non resta che vederla per scoprirlo!