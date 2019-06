Morgan commenta in modo drammatico lo sfratto.

Non è servito il flashmob organizzato da lui stesso, così come inutili sono state le richieste fatte in tv.

“Non sono preparato a questo, né psicologicamente né praticamente“.

Parla così Morgan accusando amici e colleghi di non aver fatto niente per aiutarlo.

La situazione di Morgan è piuttosto critica, il personaggio tv, in qualche modo è senza denaro e adesso si trova a perdere anche la casa.

“né amici né colleghi hanno mosso un dito” ha detto Marco Castoldi.

A quanto pare nemmeno la sua famiglia l’ha aiutato, in questo caso la famiglia paterna “che ha la casa di sua nonna disabitata ma a lui non la danno”.

Poi continua: “Per me tutto ciò rappresenta un grande dolore che si aggiunge ad una vita complessa e tragica che trova un senso nella creatività ma è innegabilmente piena di ferite: io devo elaborare questa nuova sofferenza come si elabora un lutto, con forza e statura morale”.

Nonostante tutte le richieste, il compratore non ha avuto alcun ripensamento, del resto per lui si tratta probabilmente di un affare e, in ogni caso, Morgan non avrebbe avuto indietro la casa.

Negli ultimi giorni, il musicista diventato presentatore, aveva cercato in tutti i modi di sensibilizzare nei confronti del suo sfratto.

Non erano mancati gli attacchi e i litigi a distanza con le sue ex, in particolare con Asia Argento che lo accusa da sempre di non aver mai badato alla figlia Anna Lou, nemmeno sotto il punto di vista economico.

Morgan si ritrova così sfrattato, siamo sicuri però che saprà riprendersi da questa situazione.

La speranza è che arrivino presto nuovi ingaggi tv, e relativo denaro che gli permetta di vivere in tranquillità.

Un situazione quella di Morgan che è destinata comunque a fare parlare.

Molto probabilmente lo vedremo presto ospite nel corso delle trasmissioni pomeridiane.