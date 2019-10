Insieme da ben 12 anni, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si trovano uno contro l’altra in occasione di “Amici Celebrities“.

“Ho scoperto che Filippo era in gara mentre facevo le prove – racconta Pamela sulle pagine di Chi -, sono scoppiata a ridere ma ero felice”.

I due si troveranno quindi a sfidarsi per la trasmissione di Maria De Filippi che vedrà il solito format Amici con protagonisti i Vip.

“Da piccola sognavo ‘Amici’, avevo anche fatto i provini per la categoria ballo e passato la prima fase poi quando ci siamo ritrovati per lo stage me la sono fatta sotto e sono scappata. Quando Maria mi ha chiamata per offrirmi di entrare l’opportunità di tornare dietro i banchi mi sono messa a piangere per la felicità”.

Filippo si trova invece a riscoprire un percorso ormai abbandonato in nome dello spettacolo:

“Canto da quando ero giovane, e mio papà mi aveva fatto anche incidere un nastro poi mandato a un discografico. Alla convocazione per il provino non mi sono presentato. All’epoca giocavo a tennis e pensavo fosse quello il mio futuro”. Adesso si permette di sognare: “Duetti, il festival di Sanremo… fateme sognà, perché per me cantare è la felicità”.

La cosa incredibile è che i due si son trovati nella trasmissione a sorpresa, senza sapere che l’altro partecipava.

“Sono entrato quando il treno era in corsa, mi sono fatto mille paranoie perché non volevo danneggiarla, questo era il suo programma. Non ho avuto il coraggio di dirle che avrei partecipato, volevo rifiutare”.

Di sicuro, l’amore tra i due non gli impedirà di sfidarsi nel corso della trasmissione che li vedrà rivali.

Una situazione inaspettata, ordita dalla produzione che ha scelto di mettere la coppia, uno contro l’altra, per uno degli eventi più interessanti della nuova stagione di Maria De Filippi.

Aspettiamo a questo punto i primi episodi.