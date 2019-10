Fedez riappare sui social ed è “irriconoscibile”

Dopo due settimane di disintossicazione dai social, Fedez non perde un secondo per tornare a fotografarsi, questa volta con un look trasandato, barba lunga, quasi irriconoscibile.

A quanto pare le due settimane di fuga hanno provato il fisico di Fedez che sembra invecchiato di 40 anni.

Ed eccolo che ironizza: “Due settimane senza Instagram ci hanno fatto bene”.

Forse sul serio, la dipendenza da social infatti, non colpisce solo i follower, ma colpisce anche gli influencer, soprattutto quando dai risultati di post e stories dipende la loro carriera e il loro futuro.

Fedez è di nuovo attivo sui social e molto presto tornerà alla ribalta con i suoi aggiornamenti continui.

Di sicuro, Celebrity Hunted ha creato una grande aspettativa, questa sparizione social di diversi personaggi dello spettacolo infatti, ha destato molta curiosità per un format che arriverà più avanti nel tempo, nei primi mesi del 2020.

Ecco che Fedez si prepara a instasare di nuovo le pagine social con i suoi post continui, le foto dell sua vita e della sua famiglia.

Anche i fan tirano un sospiro di sollievo dopo ben due settimane senza il loro beniamino.

Adesso non ci resta che attendere l’arrivo del reality su Amazon Prime Video.

Un passo importante per la compagnia che si adegua agli standard televisivi locali e inizia a fare una dura concorrenza alla televisione anche con uno degli ultimi prodotti tv sopravvissuti alla mattanza on demand: il reality.

Nel frattempo Netflix ha siglato una partnership con Mediaset, anche questo segno di un cambiamento dei tempi e del sistema televisivo italiano.

Tutto mentre i due colossi Apple TV+ e Disney+ si preparano a sbarcare sul mercato, con la possibilità di travolgere letteralmente la concorrenza.

Staremo a vedere in che mod tv e spettacolo evolveranno, forse le nuove star arriveranno direttamente da Amazon.