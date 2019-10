Da qualche giorno, molti profili Instagram di personaggi dello spettacolo riportano una frase misteriosa:

“Non cercatemi, devo restare in incognito”. Da Francesco Totti a Fedez, da Claudio Santamaria a Francesca Barra fino a Costantino della Gherardesca, lo strano post accomuna questi personaggi apparentemente sconnessi tra di loro.

Il mistero si risolve in modo molto semplice, si tratta infatti in parte di campagna promozionale, in parte di realtà.

I vip in questione sono impegnati nelle riprese di Celebrity Hunted Italia, primo reality realizzato da Amazon per l’Italia che si prepara a sbarcare nei primi mesi del 2020.

Il format vede una serie di vip in fuga per l’Italia braccati da ex poliziotti, ex soldati e esperti di sicurezza che cercheranno di catturarli per due settimane.

I vip avranno a disposizione un kit di sopravvivenza e potranno sfruttare i loro contatti, proprio come fossero davvero in fuga.

Il format si preannuncia interessante, soprattutto sarà divertente vedere personaggi abituati ad agi e lusso, alle prese con una fuga e braccati 24 ore su 24 da un team di cacciatori.

La nuova trasmissione inaugura il formato reality per Amazon che mostra le sue mire televisive anche qua da noi.

Celebrity Hunt dovrebbe far tremare le reti televisive classiche che, per la prima volta, trovano un format tipico dell’intrattenimento televisivo, nelle mani di Amazon con un prodotto ben più interessante degli ormai triti e ritriti reality che continuano a essere proposti anno dopo anno.

Staremo a vedere se Celebrity Hunted riuscirà ad avere successo anche qua da noi, di sicuro l’interesse del pubblico è elevato.

Tutto dipende dalla qualità della trasmissione e dalle vicende che vedremo nei primi mesi del prossimo anno.

La natura registrata del format fa pensare a un copione, su questo però la produzione assicura che non ci sia niente di artificiale.

Staremo a vedere, per il momento, il mistero dei vip scomparsi è risolto.