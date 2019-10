The CW ha pubblicato una serie di immagini che riguardano l’ultima stagione di Supernatural.

Molta attenzione è stata data al secondo episodio, Raising Hell, che vede il ritorno di Kevin Tran.

Dopo essere stato eliminato da Gadreel Kevin torna nell’undicesima stagione, quando Dio lo manda in paradiso.

Secondo la descrizione della puntata, Sam, Dean e Castiel chiamano Rowena per lacare le anime malvagie e ricevere aiuto da Ketch.

Supernatural arriva alla quindicesima stagione, un po’ stancamente se pensiamo ai fasti delle prime stagioni.

Si percepisce in modo chiaro la necessità di portare avanti la serie anche quando le sue vicende erano da considerarsi concluse.

Jensen Ackles e Jared Padalecki tornano comunque in grande forma e sapranno regalarci momenti memorabili.

Lo show è stato girato a Vancouver in Canada.

Creato da Eric Kripke nel 2005, la serie è diventata negli anni un vero e proprio cult, conquistando il pubblico e raccontando in modo originali storie di folklore e leggende metropolitane del sovrannaturale.

Un finale che arriverà col botto dopo quasi quindi anni di produzione.

Quella di Supernatural è una delle serie più longeve e seguite di sempre e non vediamo l’ora di scoprire cosa accadrà ai suoi protagonisti.

La speranza è di rivivere quei momenti che ci segnarono con le prime serie, il primo grande arco narrativo di Supernatural ricordato dai fan di tutto il mondo.

Nel frattempo, la produzione sta iniziando a rilasciare immagini e teaser per caricare i fan che attendono la conclusione di un’avventura durata davvero tanto, in certi casi anche troppo ma che, come tutte le grandi serie nate in tempo non sospetti e lontane dalle filosofie bing dello streaming moderno, è stata capace di raccontare una storia e dei personaggi eccezionali.

Una delle ultime grandi serie tv, riuscita a conquistare il pubblico anche senza gli artifici dettati dai canali streaming di oggi.