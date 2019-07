Salvatore e Teresa sono stati allontanati da Uomini e Donne.

A quanto pare la produzione ha deciso di non correre rischi su due personaggi che non attiravano audience.

I due erano diventati inseparabili dopo la trasmissione, eppure le nozze tra Salvatore e Teresa non sono mai andate in onda.

Una stranezza che ha portato i fan a porsi qualche domanda.

“A questo non posso risponderti…”, a rispondere è Salvatore, che tra le righe cerca di comunicare qualcosa.

“Come mai non hanno mandato in onda il vostro matrimonio a U&D visto che le telecamere c’erano?”.

Ecco però che qualche frecciatina alla trasmissione la manda:

“Sinceramente c’era stato detto che non avrebbero avuto molti riscontri, sia a livello economico che di visibilità e la produzione non se la sentiva di rischiare”.

La trasmissione non avrebbe quindi voluto rischiare su qualcosa con poche possibilità di picchi di audience.

Molto più redditizi i litigi e le situazioni critiche che una coppia che funziona e si sente felice.

Ed ecco che Salvatore continua il suo attacco:

“Come mai non siete più stati ospiti a U&D? È veramente un peccato…”. Gli domandano i fan.

“Su questa domanda non posso risponderti dovresti farla a chi di competenza”.

Uomini e Donne è del resto un prodotto, non una famiglia o un gruppo di amici.

La produzione investe solo su ciò che può creare forti guadagni.

La coppia di Salvatore e Teresa, è forse troppo normale e comune per interessare davvero al pubblico.

Proprio per questo la trasmissione ha scelto di non perdere tempo e non investire su qualcosa che non avrebbe portato a niente.

La cosa non è stata ben digerita tra i due, che dovrebbero comunque farsene una ragione.

Nell’era dei social apparire in televisione non significa niente e la notorietà dura poco senza qualcosa che ci caratterizzi davvero.