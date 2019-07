Elisabetta Gregoraci vuole scaldare l’estate già bollente!

Ed eccola quindi pubblicare una serie di foto maliziose sul suo profilo Instagram.

La showgirl calabrese, in questo momento in tour nel Meridione con Radionorba Battiti Live, no fa altro che pubblicare foto e stories per stuzziare i suoi followers.

Ed ecco che, proprio in questi giorni, la Gregoracci ha deciso di pubblicare una set di foto davvero hot che faranno impazzire i suoi tanti fan.

La Gregoracci è molto amata dal pubblico per le sue capacità.

Professionalmente ineccepibile, Elisabetta è un personaggio che ha guadagnato un grande seguito nel corso del tempo.

Non si può nascondere come, parte del suo successo arrivi anche dal fisico e dall’aspetto.

La passione social della Gregoracci l’ha poi resa un personaggio ancora più noto.

Tra backstage e momenti privati, la showgirl e presentatrice tiene aggiornati i suoi fan giorno e notte.

Ed ecco che questa volta supera tutti i limiti.

La troviamo infatti in un look davvero particolare, maliziosa, con le lunghe gambe in mostra e una provocante linguaccia che farà girare la testa agli appassionati.

Elisabetta sa bene come usare la sua bellezza e il suo fascino, e come convogliarli sui social per accrescere la sua visibilità e il valore del suo cachet.

Inoltre, a quanto pare la Gregoracci si diverte un mondo a scherzare con i follower e giocare in quel mondo che è diventato ormai Instagram, vera e propria piazza virtuale per moltissimi personaggi che vivono ormai la dualità tra personaggi dello spettacolo e influencer.

Naturalmente le ultime foto hanno già fatto il giro della rete.

Il set di Elisabetta Gregoracci ha fatto andare i fan i visibilio e siamo sicuri che, dopo il successo, di foto del genere ne arriveranno anche altre.

Questa versione maliziosa di Elisabetta è piaciuta davvero moltissimo ai followers!