Una storia senza fine quella di Martina e Daniele del Gf…

Una storia che in verità non ha mai avuto inizio, nonostante molti fan desiderassero vedere i due concorrenti insieme.

Non c’è del tenero tra i due, si vedono volentieri e si frequentano ma nessuna relazione.

Ed ecco che Daniele si è messo a punzecchiare parecchio Nico, tanto da fare intervenire Martina.

Il tutto si è concluso con un commento divertente che ha fatto il giro del web.

Martina Nasoni infatti, ha scritto a Daniele.

Ecco però intervenire Nico che commenta:

“Daniele è cogl…e. Sposa me!”.

Daniele però è entrato subito in campo dicendo: “Nico ci prova con Martina!”.

A quanto pare però era tutto uno scherzo.

Nicola non ci sta provando con Martina e i fan di Daniele possono continuare a sperare che, prima o poi questa strana relazioni sfoci in qualcosa di più grande e intimo.

Sempre in campo Grande Fratello, troviamo invece Erica Piamonte e Taylor Mega, sempre più vicine.

Tra le due, sembra proprio che sia nato qualcosa, un amore inaspettato che sta facendo impazzire i fan e i paparazzi alla ricerca di momenti intimi e foto piccanti.

Addirittura si vocifera di una presenza da Barbara D’Urso dove le due potrebbero raccontare quello che sta accadendo e la loro ipotetica relazione, sempre che ce ne sia una e non sia tutto creato ad hoc per creare visibilità.

I personaggi di Grande Fratello, continuano quindi a divertire gli appassionati della trasmissione.

Mentre alcuni emergono, altri scompaiono nel temuto dimenticatoio.

Prima tra tutte Francesca De André, che ha cercato di farsi notare ipotizzando una presenza a Temptation Island ma che, a quanto pare non fatroppa gola alle produzioni televisive.

Non basterà un cognome per sopravvivere all’invasione dei reality e alla saturazione, ormai in corso da anni, dei personaggi tv.