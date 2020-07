“Rosy Abate” è il nome della serie TV che va in onda su canale 5 ogni domenica, e la nuova stagione è iniziata il 28 giugno 2020. In realtà la figura della protagonista esiste già prima del 2017, da quando Rosalia, diminutivo di Rosy, è comparsa in una serie dedicata completamente a lei. Prima, la sua figura compariva in “Squadra anti-mafia”. La nuova stagione della fiction sta avendo un incredibile successo e sono tanti gli utenti ad attendere con trepidazione ogni nuova puntata.

Rosy Abate: la trama delle due puntate passate

Rosy Abate è una criminale, ma nella nuova stagione sta cercando in tutti i modi di stare lontana dai guai e dall’illegalità. Nonostante si sia anche trovata un lavoro onesto e dopo i 6 anni di carcere che ha dovuto scontare, voglia realmente cambiare modo di vivere, tuttavia il figlio Leonardo le crea non pochi problemi. Nelle uniche due puntate andate in onda della nuova stagione, il ragazzo, che ha solo 17 anni, non solo è in un brutto giro di droga, ma stringe amicizie decisamente sbagliate, come ad esempio quella con il capo mafioso Costello. Leonardo tra l’altro si innamora di sua figlia, Nina Costello, che ha problemi molto gravi perché dipendente dall’eroina. I problemi però non finiscono qui, anche perché Rosy viene coinvolta nei guai, per aiutare suo figlio, che ha sparato ad una poliziotta, Nadia, che ha sempre cercato di proteggere Rosalia e Leonardo.

Gli intrighi

Per ora le puntate si sono fermate nel punto in cui Rosalia ha tradito Costello, fingendo di voler collaborare con lui e fargli fare uno scambio di droga tra napoletani e siciliani, ma portandosi via tutti i soldi. Suo figlio Leonardo, non appena si è accorto di cosa avesse fatto, ha restituito il denaro a Costello e ripudiato sua madre. I guai però non sono terminati, anche perché il figlio dell’Abate deve difendersi dai colpi di pistola della “Santa Alleanza”, gruppo mafioso di cui Costello e i suoi facevano parte, ma che ora è decisa ad eliminare lui e i suoi scagnozzi. Il successo della serie è molto elevato e in molti stanno aspettando la puntata della prossima domenica.