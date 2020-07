La mascherina è un dispositivo di sicurezza che ormai si vede dappertutto ed è obbligatorio tenerlo sia nei luoghi aperti sia chiusi, a meno che non ci si trovi a più di un metro di distanza dalle altre persone. Considerato ormai come mezzo indispensabile, è però diventato anche un accessorio che fa parte della “nuova moda”, tanto che alcuni stilisti consigliano addirittura di abbinarla al costume da bagno. Questo però non è tutto, anche perché ci sono diversi modi per decorare con il metodo “fai da te” la propria mascherina.

Mascherina: come decorarla

La mascherina è ormai presente in tutti i modi: di qualsiasi tipo di stoffa, persino di jeans, addirittura ricamata, colorata in tutti i modi e arricchita dei migliori elementi, quali perline, adesivi, persino bottoni e tanto altro.

È possibile letteralmente sbizzarrire la propria fantasia, al fine di personalizzare il più possibile il proprio dispositivo di sicurezza. Per riuscirci, l’ideale sarebbe applicare ad una mascherina bianca gli elementi decorativi desiderati. Per fare un esempio, se si desidera far brillare la mascherina, si potrà puntare su strass colorati e brillanti, da poter inserire sulla parte superficiale, utilizzando semplicemente un po’ di colla per stoffa. Questo però non è tutto.

Mascherine particolari fai da te

Per poter far brillare ancora di più la propria mascherina, si potrà anche puntare su perline, ricami, o addirittura anche su paillettes. In questo caso, sarebbe meglio ricoprire tutta la superficie di uno stesso tipo di paillettes, oppure sistemarle in modo da creare una linea particolare, o anche un disegno particolare. Non esiste una regola, ma solo tante idee da poter collegare tra loro e da poter seguire. Ci sono persino persone che riescono a pitturare le proprie mascherine, con appositi colori per tessuti. In tal modo si creano disegni molto originali, ricchi di colore e senza dubbio che sono in grado di rispecchiare la personalità di chi le indossa. Tutto sta quindi nel riuscire a scatenare la fantasia.