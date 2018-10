Separazione tra star, secondo Tmz, infatti, Ariana Grande e Pete Davidson si sarebbero lasciati, La cantante, e la star del Saturday Night Live, avrebbero deciso insieme che la loro relazione non funzionava più, mettendoci una pietra sopra senza troppi rancori.

La relazione era stata resa pubblica a maggio 2018 e il fidanzamento era stato annunciato il mese successivo. Addirittura i due si erano fatti dei tatuaggi simili, una citazione tratta dal film Colazione da Tiffany, che recitava “Mille Trendesse”, ovvero mille tenerezze. Erano partiti davvero lanciati in quella che sembrava una grande storia d’amore, e invece sono bastati pochi mesi per vedere tutto andare in fumo.

I tatuaggi sembrano essere stati il problema maggiore, addirittura Pete impazzito d’amore si era fatto tatuare un coniglietto sul collo, simbolo della cantante che ha dovuto modificare in un cuore, ma che resterà in eterno simbolo delle follie di gioventù, e un monito a non correre troppo nei primi mesi di rapporto, quando ancora la magia nasconde i difetti che salteranno fuori.

La notizia della separazione tra i due arriva poche settimane dopo la morte dell’ex di Ariana, il rapper Mac Miller morto per overdose il 7 settembre. Un periodo quindi complicato per la Grande che sembra però non aver sofferto molto dalla fine del rapporto dato che i due, nonostante promesse e tatuaggi vari, si devono essere resi conto che proprio le cose non andavano, decidendo di comune accordo di farla finita.

Un dura lezione dal mondo dell’amore, vip o non vip, la corsa folle dei primi mesi è infatti andata a impattare con la dura realtà di tutti i giorni, mandando in fumo i loro sogni e lasciando degli indelebili segni sopra la pelle. Caro Pete Davidson, per quanto trasformato e nascosto alla meglio, infatti, tutti quanti ricorderanno sempre cosa si nasconde sotto quel cuore.