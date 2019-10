Guendalina Tavassi ha scelto di festeggiare il compleanno della figlia Chloe, una festa a tema “Pamela Prati”.

Una festa fuori dagli schemi ce ci fa tornare in mente il leggendario nome di Mark Caltagirone.

Ed ecco che alla festa, è arrivata anche Pamela Prati, accolta da star e protagonista del compleanno della bambina.

A sorpresa, a festeggiare la bambina è arrivata la Pamela Prati originale. La showgirl ha raggiunto la sala dov’è stato organizzato il party per fare una sorpresa alla festeggiata. “Finalmente Chloe ha incontrato la favolosa Pamela Prati” ha scritto mamma Guendalina su Instagram, postando sul suo profilo una foto della showgirl che abbraccia la sua bambina. Si tratta di un modo goliardico di fare riferimento a quello che è stato il caso televisivo dell’anno, la dimostrazione che la popolarità di Pamela, nonostante tutto, è uscita rafforzata dall’attenzione che alla sua vicenda è stata dedicata da televisioni, giornali, spettatori e addetti ai lavori.

Era un po’ che non si sentiva parlare di Pamela, dopo mesi che l’hanno vista protagonista della vicenda Mark Caltagirone.

Pamela Prati ha di recente spiegato in un’intervista rilasciata a Giletti, di aver sporto denuncia e di essere stata vittima di un enorme raggiro.

In tanti mi chiedete il perché non apra a tutti i commenti sotto ai post… Non ho paura di nulla, è una questione di onestà emotiva ed intellettuale. Avete finalmente iniziato a conoscere la verità e voglio sappiate e vediate tutto. Appena saprete e vedrete tutto quello che ho vissuto, non vorrò altro che confrontarmi con ognuno di Voi riaprendo i commenti. Siete Voi la mia vita ed io sono Pamela Prati soprattutto grazie a Voi e al Vostro amore.