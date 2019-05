Le origini di Eliana Michelazzo sono legate alla sua presenza come corteggiatrice di Uomini e Donne nella stagione 2008.

La giovane faceva parte delle corteggiatrici di Federico Mastrostefano.

Al tempo la Michelazzo aveva una rivale che sembra aver approfittato della vicenda Caltagirone per tornare sotto i riflettori.

Stiamo parlando si Pamela Compagnucci.

Fu lei, all’epoca a soffiarle il tronista.

Ecco che oggi la vediamo tornare alla ribalta attraverso i social dove critica fortemente la sua ex collega di trasmissione.

Non sai più come salvarti il c**o… non serve essere cattivi, alla fine la ruota gira e hai visto che succede? Chi la fa l’aspetti…

Eliana non risponde e nel frattempo si gode il momento di glori, divenuta di prepotenza un personaggio top del mondo gossip.

Ospite di numerose trasmissioni e pronta a rivelare nuovi segreti nelle prossime setimane.

Arriva poi Federico Mastrostefano che prende a sua volta la palla al balzo per uscire dal dimenticatoio che sta ingurgitando buona parte di tronisti e gieffini ormai in esubero:

Ricordo il giorno in cui ho scelto Pamela Compagnucci, dopo pochissimo tempo sul giornale c’era la notizia che lei si era sposata con Simone Coppi. Secondo me questa piccola bugia l’ha detta a fin di bene, come quando due si lasciano, io rosico del fatto che mi hai lasciato e mi invento che già mi sono fidanzato con un’altra persona, giusto per non farti vedere che sto male.