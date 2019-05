Grande Fratello 16 perde mordente e soccombe sotto la vicenda Mark Caltagirone.

Del futuro dei noiosi protagonisti della trasmissione importa ormai a pochi e il format è diventato più che alto un mezzo di gossip per la famiglia De André, vera e propria protagonista dell’edizione e destinata a farsi notare nel mondo tv.

Sono proprio le nipoti in arte di De André il cuore pulsante dell’interesse GF.

Nel particolare Francesca che, dopo la vicenda del presunto tradimento del fidanzato, si lascia ormai andare a momenti hot con Gennaro che la bacia sul collo e le sussurra commenti osé in diretta tv.

Nel frattempo saltano fuori foto del fidanzato che bacia altre ragazze e la relazione sembra chiudersi completamente (almeno che non sia tutto orchestrato).

Fatto sta che Francesca De André, partita in sordina, ha saputo conquistare i riflettori e diventare quindi papabile di vittoria.

Ecco però che la passione prende il sopravvento e troviamo Gennaro ormai ai limiti che le chiede: “Perché non mi dai un bacio in bocca?”.

Lei risponde: “Forse non hai capito ancora come funziona, prima di tutto se volessi non te lo darei mai io per prima e poi io non bacio gli amici”.

E Gennaro la incalza: “E allora tu non sei mia amica”. I due coinquilini rimangono a scambiarsi dolci tenerezze che evidenziano l’importante feeling che li unisce. Più tardi esprimo entrambi il desiderio di rivedersi fuori dalla Casa per capire davvero come sono nella vita “fuori”.

Quella tra i due è ormai una love story.

Gennaro e Francesca sono sempre più vicini e il contatto fisico è ormai costante.

Manca un bacio clamoroso o una notte d’amore, ma siamo sicuri che non tarderà ad arrivare.

Nel frattempo la situazione della casa è di calma piatta.

La trasmissione ha bisogno di essere ravvivata, in caso contrario arriveremo a un finale con uno share davvero basso, inferiore anche a Grande Fratello Vip.

Che il tempo di GF sia finito?