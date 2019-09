Temptation Island scatena il mondo gossip di settembre.

La nuova stagione vip non è ancora iniziata a già ci troviamo di fronte ai primi abbandoni a una valanga di polemiche come quelle su Er Faina.

L’ultima anticipazione vede protagonisti Pago e Serena Enardu.

La news arriva direttamente dai social di Pago che, con una stories su Instagram commenta:

«Ricorda a volte un uomo va anche perdonato, ma anche una donna?».

A quanto pare Pago ha già abbandonato la trasmissione, mostrando una situazione di crisi che accresce l’interesse verso il primo episodio.

Ecco le principali indiscrezioni:

secondo i segugi del gossip, Pago potrebbe essere in un momento di avvicinamento della fidanzatanei confronti del tentatore Alessandro, ex tronista di Uomini e Donne.

Pago si sarebbe infuriato, proprio questo avrebbe portato il personaggio ad abbandonare la trasmissione battendo ogni record.

Temptation Island è stata spesso messa in discussione per la sua moralità e per il livello di trash inaudito che riesce a raggiungere.

A quanto pare però, gli spettatori gradiscono, e non poco, le vicende di tradimenti e disperazioni coniugali, in particolare quando coinvolgono i vip.

Una certa visione sadica del media televisivo che vede gli spettatori carnefici dei loro beniamini, in attesa di vederli in lacrime e disquisire su chi ha ragione e chi torto.

La Marcuzzi, sembra essersi scaldata con la vicenda Riccardo Fogli, eccola quindi pronta a guidare un’intero carrozzone di tradimenti relazioni che saltano.

Quella di Pago sarebbe solo la prima di una lunga lista di abbandoni che caratterizzeranno il reality show.

Temptation Island Vip è alle porte, la trasmissione sembra l’erede naturale di Grande Fratello, un programma in costante ascesa, mentre il GF classico, anche nella sua versione VIP non riesce più a fare i numeri di un tempo.

Del resto, per spiare la vita delle persone e dei vip ormai basta Instagram.