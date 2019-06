Tempo di aumenti per Netfix.

La piattaforma streaming più nota nel nostro paese aumenta di prezzo in diverse versioni.

Si salva solo l’edizione a uno schermo che mantiene i suoi 7,99 Euro mensili.

Tutte le altre modalità verranno invece tassate ulteriormente.

— piano Standard (due dispositivi alla volta e, se disponibili, Hd e Ultra Hd): passerà da 10,99 euro a 11,99 euro

— piano Premium (quattro dispositivi alla volta e, se disponibili Hd e Ultra Hd): prevede un rincaro maggiore, 2 Euro in più al mese; da 13,99 euro a 15,99 euro.

Il motivo degli aumenti è legato alla situazione economica di Netflix, non esaltante, oltre all’arrivo di diversi colossi, da Apple a Disney all’interno del mercato.Per sopravvivere, Netflix dovrà per forza di cose acquistare il maggior numero di contenuti originali possibile.

Le licenze di contenuti precedenti infatti, potrebbero finire nelle mani della concorrenza.

La compagnia, proprio nel nostro paese ha inoltre fatto dei forti investimenti, finanziando serie di dubbia qualità che potrebbero comunque soddisfare l’utenza italiana.

Parliamo della serializzazione di libri cult, oltre alla creazione di nuovi progetti in campo italiano.

La piattaforma di streaming per eccellenza si trova ad affrontare il periodo più duro della sua storia.

Per la prima volta infatti, Netflix si trova circondata da potenziali rivali che vantano imperi miliardari alle spalle.

Sopravvivere a Disney e a Apple potrebbe non essere facile per una piattaforma che, esaurita la novità iniziale, ha finito per dar vita a una produzione costante di serie mediocri, spesso molto simili che sembrano studiate per essere trangugiate dagli utenti senza lasciare troppo il segno.

Le scelte sbagliate degli ultimi messi potrebbero costare care a Netflix e interrompere una volta per tutte il modello seriale ormai saturo, con serie che sbucano da ogni dove, e poche che vengono ricordate dopo la loro conclusione periodica.

Che le cose stiano per cambiare nel mondo dell’intrattenimento?