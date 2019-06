Keanu Reeves è uno dei personaggi più amati del momento.

Conosciuto per la sua personalità, Reeves ha fatto impazzire gli spettatori di E3 2019, mostrando la sua presenza all’interno dell’attesissimo gioco Cyberpunk 2077.

Ed ecco che, mentre la fama dell’attore di Matrix continua a crescere, arriva una nuova notizia.

L’attore Keanu Reeves potrebbe entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe.

I creatori dei film Marvel hanno spiegato di essere stati spesso in contatto con Reeves:

“gli parliamo per quasi tutti i film che realizziamo. Ne parliamo con Keanu Reeves. Non so quando e se mai si unirà al Marvel Cinematic Universe, ma voglio davvero trovare il modo giusto per farlo”.

Il presidente Marvel vorrebbe moltissimo Reeves in un film, è necessario però trovare il modo e il personaggio giusto per inserirlo.

Finoa quando questo accadrà non ci sarà alcuna forzatura, nonostante l’amore che i fan provano per Keanu.

Con l’arrivo di John Wick 3: Parabellum e il doppiaggio di Toy Story 4, Keanu Reeves sembra tornato sotto i riflettori.

In questo momento l’attore è tra i più quotati di Hollywood ed è molto probabile che questo momento di grazia possa regalare nuovi memorabili ingaggi.

Keanu Reeves è diventato l’idolo del mondo nerd a seguito della sua presenza all’E3 2019.

I fan in quel caso sono davvero impazziti.

Il seguito dell’attore, potrebbe quindi fare davvero gola a un gran numero di produttori.

La speranza è di rivedere il celebre Neo di Matrix nei panni di qualche personaggio davvero memorabile, magari protagonista di un nuovo cult, un film capace di cambiare le cose per sempre, come accaduto con l’indimenticabile capolavoro Matrix, una delle pellicole più importanti mai realizzate e chiave di volta del nuovo millennio.

L’amore per Keanu non ha confini, e chi sa se lo vedremo nei panni di un qualche super eroe nelle prossime, inevitabili, pellicole Marvel.