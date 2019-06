Morgan perde le staffe in diretta TV.

Protagonista di uno sfogo durissimo contro Asia Argento andato in scena a Live – Non è la D’Urso, il personaggio televisivo ha parlato dello sfratto, rimandato di una settimana a causa di un malore.

Tempo fa Asia Argento aveva risposto alle accuse di Morgan divendo “Sei un miracolo ambulante forse da quella panchina sulla quale finirai a dormire per non aver pagato le tasse per anni, avrai modo di riflettere e riuscirai a scrivere un disco dopo 12 anni e drogarti sarà meno facile. Aripijate”.

Parole pesantissime che descrivono la situazione del musicista, ormai lontanissimo dalla musica da anni e anni.

Ed ecco che Morgan risponde ad Asia:

“Perché ho detto che è un manuale di tossicodipendenza? Perché mi ha fatto imparare tutto! Se è lei la colpevole? Certo, ovviamente che lo è! Se è stata un’iniziatrice di tossicità? Ma non solo per me, credo ci sia un’intera squadra di calcio che è stata iniziata da lei, non solo io”.

Barbara D’Urso si dissocia subito dalle pesanti affermazioni che potrebbero sfociare in azioni legali.

“Sai perché è grave?” Continua lui. “Perché sono gravi le mie conseguenze, le mie. Non perché è una questione di calunnia. Perché è una questione di salute. Smettetela, è grave quello che ha fatto Asia Argento! Ma imparate a giudicare!”.

Morgan non perde l’occasione di litigare anche con gli ospiti in studio, tra i quali il noto conduttore de “La Zanzara” Giuseppe Cruciani:

”Voi blaterate e non sapete nulla. Non sapete un ca**o – si scalda Morgan-. Quello che mi stanno facendo è contro la Costituzione, lo volete capire o no? Siete qui a valutare la superficie di una situazione che non conoscete. Asia Argento da 9 anni mi ricatta, usa mia figlia come leva”.

Un vero e proprio putiferio che avrà di sicuro delle conseguenze.

La risposta di Asia non tarderà ad arrivare.