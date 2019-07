il numero di telefono privato di Michelle Hunziker è finito online.

Una situazione drammatica per un vip che potrebbe trovarsi il telefono inondato di stalker e chiamate e, probabilmente dovrà cambiare numero.

Tutto nasce da una svista della figlia, Aurora Ramazzotti, che ha pubblicato uno screeshot del proprio telefono con una chiamata in arrivo da parte della mamma.

Aurora non si è accorta della cosa, ed ecco che il danno era fatto.

Migliaia di fan hanno visto e segnato il numero di telefono di Michelle Hunziker che, in passato aveva vissuto un problema con uno stalker, cosa che rende più difficile la situazione.

A niente è servito il tentativo di rimediare all’errore di Aurora, il danno era ormai fatto.

Per correre ai ripari, Michelle ha inviato un messaggio al suo pubblico dicendo:

“Mia figlia Auri ha postato uno screenshoot del mio numero e potete immaginare cosa sta succedendo… Mi stanno arrivano 60 milioni di messaggi al secondo. Per favore non inondatemi di telefonate… Vi prego, vi voglio bene, non voglio cambiare numero. Devo usare il telefono per parlare con mio marito e le mie bambine. Queste cose possono capitare, Auri poverina è mortificata, può capitare, però voi per favore fate i bravi”.

il timore è quello naturale, vede il proprio telefono inondato di messaggi, magari anche poco piacevoli, foto di ogni genere e tutto quello che si può inviare con Whatsapp.

E’ molto probabile che Michelle Hunziker sia costretta a cambiare al telefono, dubitiamo infatti che la rete non coglierà l’occasione per assaltare il telefono di Michelle Hunziker con ogni tipo di richiesta, dal tentativo di contatto alle molestie online.

Cambiare numero non è poi così traumatico, Michelle farebbe bene a correre da un rivenditore o telefonare a qualche servizio per ottenerne uno nuovo il prima possibile.

Quello attuale è ormai inservibile!