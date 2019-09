Monica Setta è la nuova conduttrice di Unomattina.

Una trasmissione importante.

La Setta condurrà in compagnia di Tiberio Timperi, una grande soddisfazione che non nasconde:

Tiberio è un mostro sacro della televisione, appartiene alla categoria “tripla A”, per usare un termine economico, che è il mio mondo. Per me condurre Unomattina in Famiglia con lui è un sogno che si avvera… “Questo programma è sempre stato tra i miei preferiti”

Aggiunge poi, dimostrando di trovarsi a vivere un vero e proprio sogno, la guida di un programma che ama, a fianco di un colosso della televisione italiana.

Monica Setta affiancherà quindi Tiberio Timperi andando a dar vita a una doppia conduzione dove i due si faranno da spalla a vicenda.

“Tiberio ha condotto questa trasmissione per più di vent’anni, è un veterano. Io, invece, sono una giornalista che ha fatto televisione ma che qui si approccia con umiltà e passione”.

Un’esperienza nuova, diversa, quella che aspetta la Setta e che affronta con un grande entusiasmo, sicura delle sua capacità e dell’ambiente di lavoro.

Unomattina in Famiglia è un programma ben scritto, con un equilibrio perfetto tra informazione e intrattenimento e con rubriche importanti. Essendo in diretta, è anche una finestra aperta sull’attualità.

Qualche parola su un altro colosso dell’intrattenimento per famiglie: Barbara D’Urso.

La D’Urso infatti è diventata ormai una delle icone della televisione moderna, un personaggio capace di catalizzare l’attenzione e di conquistare e coinvolgere il pubblico come mai prima.

E’ proprio la D’Urso un elemento con il quale confrontarsi quando si parla di televisione, un modello di successo e di dedizione al lavoro come non se ne trovano in giro.