“Allora più che Alba sei un tramonto“, queste le parole di Daniele Radini Tedeschi.

Ospiti da ‘Vieni da Me’ di Caterina Balivo, su Rai Uno, Tedeschi ha rivolto una domanda alla Parietti che non è riuscita a sentire a causa di un problema.

“Sto diventando sorda sempre per via dei 58 anni portati orgogliosamente“.

Ed ecco che Tedeschi non riesce a trattenere una brutta battuta:

“Allora più che Alba sei un tramonto”.

Interviene subito la Balivo.

Forte però il commento della Parietti che risponde all’istante incalzando Tedeschi:

Lei è un nobile? Non può esserlo, perché un nobile vero una frase così infelice non la direbbe mai”.

Poi aggiunge:

“Io sono stata con un vero principe siciliano. Se vuole le do qualche lezione io”.

Lo scontro non finisce qui, dopo l’ennesima domanda di Tedeschi, Alba Parietti commenta:

“Ma la Rai la paga per dire queste fesserie?”.

Alba Parietti è tornata sotto i riflettori dopo il litigio a distanza con Oppini.

Le dichiarazioni di Oppini sul modo in cui si sono incontrati, non sono infatti piaciute ad Alba Parietti che ha subito replicato.

Qualche parola poi sul suo rapporto col web e con le donne.

Amatissima dagli uomini, Alba Parietti sembra non ricevere molto supporto dal mondo femminile, eccola che racconta:

“Tra donne c’è poca solidarietà, questo è il problema numero uno. Le donne godono sempre della sconfitta delle altre donne. Pensano di essere sempre in competizione, in qualsiasi circostanza. Se qualcuna è invidiosa? Io ho un pubblico che si divide tra quelli che mi amano alla follia e quelli che mi detestano. Io posso essere o non essere rappresentativa di un certo tipo di mondo, sono una donna che ha fatto tutto da sola, che non è mai stata in vendita, ho il massimo rispetto delle donne che si sono costruite la propria identità in questa maniera. Non criticherei mai una collega gli haters mi divertono quasi e tra questi ci sono uomini e donne allo stesso modo”.