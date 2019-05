Il matrimonio tra Marco Caltagirone e Pamela Prati era stato preso come posticipato.

A quanto pare però la notizia non è ufficiale e ha fatto scaldare Pamela Prati ormai nell’occhio del ciclone per la vicenda Mark Caltagirone.

“Secondo quanto mi è stato detto, Pamela Prati e Mark Caltagirone avrebbero annullato il matrimonio a causa della pressione mediatica che si faceva sempre più insistente fra accuse e retroscena.” Queste le parole dello scandalo.

A far traboccare il vaso ci sarebbero stati poi i problemi cardiaci di Pamela Prati, esasperati forse dalla situazione stressante che si è venuta a creare.

“Mediaset, secondo quanto mi hanno riferito, sarebbe già al corrente di tutto avendo pagato a Pamela Prati un’esclusiva sulle immagini del matrimonio che a quanto pare non ci sarà più”, era stato detto da Eliana, una delle voci più attendibili sulla vicenda.

Ecco però che Pamela si fa sentire e smentisce subito l’annullamento!

“Io non uso molto i social ma vi pregherei di non dar retta a ogni notizia che esce sul mio conto. Se voglio dare un annuncio io lo do su questa mia pagina ufficiale o mettendoci la faccia in tv. Buon sabato a tutti”.

Il matrimonio tra Pamela Prati e Caltagirone sarebbe quindi vicinissimo.

Molto presto potremmo scoprire l’identità del misterioso Mark.

Tra le tante teorie sulla vicenda c’è, che il segreto, sia stato creato proprio per spingere al massimo l’evento.

A questo punto infatti le immagini esclusive del matrimonio e l’identità di Mark hanno raggiunto un valore incredibile nel mondo gossip e potrebbero davvero fruttare moltissimo denaro a Mediaset che ne detiene l’esclusiva totale.

Se la smentita è ufficiale, allora manca davvero poco al matrimonio di Pamela Prati.

Quando sapremo chi è Mark Caltagirone e le ragioni della segretezza la vicenda che si protrae ormai da mesi finirà di sicuro per mancarci!